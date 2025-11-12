Fernando Martínez advierte en Burgos sobre el desconocimiento de los jóvenes ante la dictadura El secretario de Estado de Memoria Democrática inaugura en la UBU el Congreso Internacional sobre la Reconstrucción Democrática en España, donde insiste en la importancia de «fortalecer la memoria histórica»

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

El secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez, alertó este miércoles, 12 de noviembre, de que «un tanto por ciento significativo de jóvenes dice que no le importaría vivir en un régimen autoritario», algo que, en su opinión, responde al desconocimiento de cómo se vivía bajo la dictadura. Subrayó la importancia de reflexionar sobre las diferencias entre ambos sistemas, porque «muchos desconocen cómo vivían las mujeres sometidas totalmente al marido o al padre, sin poder tener una cuenta corriente o un pasaporte sin su permiso», y recordó además que «no había libertad para tener la orientación sexual propia y existían colonias penitenciarias, como la de Tefía, que será declarada próximamente lugar de memoria».

Fernando Martínez inauguró este martes en la Universidad de Burgos el Congreso Internacional sobre la Reconstrucción Democrática en España, un encuentro centrado en el análisis social de la Transición en las ciudades medias. El acto se enmarca en las actividades conmemorativas por los 50 años de España en libertad y los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Martínez subrayó que el objetivo de estas iniciativas no es conmemorar la muerte del dictador, sino «situar las posibilidades que se abrieron en España para las conquistas de las libertades y de los derechos fundamentales». Recordó que el final del franquismo permitió abrir un proceso de cambio impulsado por los movimientos sociales antifranquistas «que demandaban libertad, democracia, sindicatos libres y partidos legalizados», culminando con la Constitución de 1978.

Durante su intervención, el secretario de Estado de Memoria Democrática alertó defendió el papel de la universidad en la lucha contra la desinformación y los discursos falsos sobre el pasado reciente. «No hay que entrar en los bulos ni en las mentiras, hay que combatirlas con rigor, y eso solo se puede hacer desde la reflexión académica y el conocimiento histórico», afirmó, destacando la relevancia de los expertos y profesores en la investigación sobre la dictadura y la transición democrática, informa Ical.

Fernando Martínez reivindicó también el papel de los movimientos sociales y vecinales durante la Transición, a los que calificó como «auténticas escuelas de ciudadanía». Recordó su propia experiencia como alcalde de Almería y como participante en asociaciones vecinales, que, según dijo, «conquistaron pequeñas cosas que hicieron posible transformar los barrios y fortalecer la conciencia democrática».

Democracia peor valorada

Martínez insistió en que «la democracia no fue un regalo, sino una conquista de la ciudadanía», y lamentó que hoy esa conciencia esté más diluida, lo que provoca que algunos sectores valoren menos el sistema democrático. «Hoy el problema no es conquistar la democracia, sino defenderla y fortalecerla frente a los enemigos que la ponen en cuestión», advirtió, al tiempo que subrayó la necesidad de «consolidar la memoria y fortalecer la democracia ante la ola reaccionaria que se vive no solo en España, sino también en Europa y en el resto del mundo».

El Congreso Internacional de Burgos forma parte de un ciclo de más de veinte coloquios que el Gobierno está impulsando en universidades españolas, con el propósito de fomentar el conocimiento histórico, promover el debate riguroso y fortalecer la memoria democrática entre las nuevas generaciones.