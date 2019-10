La UBU lidera un proyecto ERASMUS+ basado en crear métodos de enseñanza del Arte con el uso de nuevas tecnologías Investigadores y especialistas de la Universidad de Burgos que participan en el proyecto. / BC La idea aplicará un software de seguimiento ocular que permitirá registrar la motivación y pauta de aprendizaje de los usuarios BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 11 octubre 2019, 18:00

La Universidad de Burgos lidera el Proyecto Europeo denominado 'Self Regulated Learning in SmartArt', el cual ha sido seleccionado en la Convocatoria Programa Erasmus+ KA204 en el ámbito de 'Asociaciones estratégicas', con una asignación de 221.886 euros. Junto a la UBU, participan como socios colaboradores la Universidad de Oviedo, la Universidade do Minho (Portugal) y la Universidad de Valladolid, así como las empresas Bjäland Technologies (España), encargada del desarrollo tecnológico, y Paragon Limited (Malta), responsable de la transferencia multisectorial de los resultados.

Se trata de un proyecto innovador enfocado a la generación de nuevas formas de enseñanza de la Historia del Arte mediante el uso de las nuevas tecnologías. La idea aplicará un software de seguimiento ocular (eye-tracking) que permitirá registrar la motivación y pauta de aprendizaje de los usuarios, con lo que se podrán crear distintos perfiles y adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades de cada persona. La iniciativa persigue así «mirar» el arte con «otros ojos».

El proyecto se centra en el diseño de un aula virtual para el aprendizaje de estos contenidos dirigidos hacia el colectivo de personas adultas. Se plantea la generación de un entorno virtual que integra herramientas de aprendizaje autorregulado, generando un contexto personalizado en el que se utilizan distintos recursos hipermedia (avatares, feedback automático, registros de patrones de aprendizaje, etc.). Con tal fin, se utilizarán diversas técnicas de tratamiento y análisis de datos, desde las metodologías cuantitativas, técnicas de inteligencia artificial y minería de datos, hasta los métodos cualitativos.

La utilización de estas herramientas novedosas para facilitar la enseñanza de la Historia del Arte crea un entorno virtual de aprendizaje en el que se fomenta la difusión del valor del patrimonio cultural. Siguiendo el planteamiento del reciente Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018), el proyecto está plenamente alineado con las pautas de la estrategia regional de investigación, considerando que la difusión hacia la sociedad de los contenidos relacionados con la historia y el arte fomentan la puesta en valor de la identidad y la riqueza cultural de la Unión Europea. Para conseguir estos objetivos, se prestará especial atención a la difusión y transferencia de los resultados hacia la sociedad, en consonancia con los objetivos del Plan Estratégico de Investigación, Transferencia del Conocimiento e Innovación de la Universidad de Burgos 2019-2024.

Durante los próximos 3 años (2019-2021), el equipo de investigación se centrará en desarrollar productos intelectuales centrados en el desarrollo de guías metodológicas adaptadas al entorno de aprendizaje virtual y a los distintos patrones de aprendizaje de cada uno de los alumnos, con especial atención a su difusión. Para conseguir este objetivo, la iniciativa ha diseñado una sólida estrategia de transferencia que se centrará en la puesta en práctica del Smart Art en diversos ayuntamientos de la provincia con la colaboración de la Diputación Provincial de Burgos y contando asimismo con el aval de diversas entidades culturales relevantes que están comprometidas con los resultados de esta transferencia (Fundación Silos, Museo Burgos, Alumni UBU...). Para consolidar este planteamiento todos los productos generados estarán disponibles en los repositorios de los socios y en las páginas web de las entidades culturales colaboradoras, fomentando una clara apuesta por la transferencia del conocimiento a la sociedad. Smart Art difundirá así los valores del patrimonio artístico, histórico y cultural mediante una nueva mirada en la que ya se trabaja desde el equipo coordinado por la Universidad de Burgos.

El proyecto se ha dividido en dos ámbitos de intervención que se coordinarán e integrarán para la generación de resultados mediante la conformación de un equipo multidisciplinar y en el que participan investigadores y especialistas de diversas áreas de conocimiento de la Universidad de Burgos: Por un lado, el grupo relativo a los contenidos de Historia, Arte y Patrimonio (Humanidades Digitales), que será dirigido por René Jesús Payo Hernanz, Catedrático de Historia del Arte y Director del Grupo PART y, por otro, el grupo referente al aprendizaje autorregulado en entornos virtuales (Self-Regulated Learning), que será dirigido por María Consuelo Sáiz Manzanares, Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación y Directora del Grupo de Investigación DATAHES.