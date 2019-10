El 26 de octubre comienza la quinta temporada de 'Sábados de Ciencia' Imagen de una edición anterior de 'Sábados de Ciencia'. / BC En esta edición, como novedad, introducirán en algunos talleres la robótica y pensamiento computacional | Participan escolares de 6 a 11 años de 34 centros educativos de Burgos capital y provincia BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 11 octubre 2019, 14:05

La Facultad de Educación y la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos organizan, por quinto año consecutivo, 'Sábados de Ciencia', talleres científicos de dos horas y media de duración para estudiantes de 6 a 11 años de los centros de Educación Primaria de Burgos que se llevan a cabo un sábado de cada mes, entre octubre y abril, de 10:00 a 12:30 horas, en los laboratorios y aulas de la Facultad de Educación, excepto el de febrero que se celebrará en el Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Los niños durante el desarrollo de una de las actividades. / BC

El sábado 26 de octubre será la primera jornada de estos V Sábados de Ciencia que, al igual que en ediciones anteriores, ha vuelto a contar con una gran acogida en la comunidad educativa burgalesa, con 34 centros inscritos, de los cuales 10 son de la provincia de Burgos.

Este año se repetirán los ya tradicionales talleres basados en la metodología de la indagación, en el diseño de ingeniería y al menos dos talleres en inglés, destinados a los centros bilingües que lo han solicitado. Como novedad, comenzan a introducir en algunos talleres la robótica y pensamiento computacional. El propósito de esta actividad es fomentar el desarrollo de las vocaciones científico-tecnológicas en los niñ@s y mejorar la formación para la enseñanza STEAM de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Primaria e Infantil, que serán los responsables de los talleres. Esta actividad tendrá un coste de dos euros por participante, para garantizar su sostenibilidad.

Sábados de Ciencia se encuentra enmarcado en uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en el ámbito educativo, en particular en el programa Horizonte 2020 'Science with and for society' y cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT).