El 7 de octubre finaliza el plazo para inscribirse en la quinta edición de 'Sábados de Ciencia' Imagen de archivo de uno de los talleres de 'Sábados de Ciencia'. / BC Estos talleres científicos, destinados a estudiantes de 6 a 11 años de los centros de Educación Primaria de Burgos, se llevan a cabo un sábado de cada mes BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 3 octubre 2019, 11:04

Por quinto año consecutivo, la Universidad de Burgos organiza 'Sábados de Ciencia', unos talleres científicos para estudiantes de 6 a 11 años de los centros de Educación Primaria de Burgos, que se llevan a cabo un sábado de cada mes, en horarios de 10:00 a 12:30 horas, en la Facultad de Educación de la UBU. El propósito de esta actividad es fomentar el desarrollo de las vocaciones científico-tecnológicas en los niñ@s y mejorar la formación de sus estudiantes del Grado en Maestro en Educación Primaria, que serán los responsables de los talleres. Esta actividad tendrá un coste de dos euros por participante, para garantizar su sostenibilidad.

Los niños, separados por edades en grupos reducidos, desarrollan durante alrededor de dos horas y media un pequeño proyecto de indagación experimental sobre temas del currículo de Ciencias Naturales de primaria, que podrán ampliarse en los respectivos centros.

Las ediciones anteriores han tenido una gran acogida y han completado las plazas ofertadas cada jornada, entre 80 y 120 según los talleres programados, y tanto centros como padres y alumnos han mostrado interés en seguir participando en esta iniciativa.

Al menos dos talleres de cada sesión se realizarán en inglés, destinados a los centros bilingües que lo soliciten, y además se introducirá algún taller con robótica y pensamiento computacional.

Hasta el próximo 7 de octubre aquellos centros que deseen participar podrán inscribirse en la nueva edición de 'Sábados de Ciencia'. Como novedad, serán los centros educativos quienes se hagan cargo de la selección e inscripción de los niños que deseen participar dentro del cupo que les corresponda. Nuevamente se dará prioridad a los centros que no participaron en la edición anterior y en función del número se asignarán las fechas por sorteo. Aunque los docentes de los centros no necesitan estar presentes, pueden acompañar a sus estudiantes si lo desean y observar los talleres.

Las fechas previstas para la celebración de los 'Sábados de Ciencia' son el 26 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre, 18 de enero, 1 de febrero (MEH) y 14 de marzo. Los talleres se llevarán a cabo de 10:00 a 12:30 horas, en los laboratorios y aulas de la Facultad de Educación, excepto el del 1 de febrero que se celebrará en el MEH.

La Facultad de Educación y la Unidad de Cultura Científica e Innovación y de la Universidad de Burgos organizan Los Sábados de Ciencia, enmarcados en uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en el ámbito educativo, en particular en el programa Horizonte 2020 'Science with and for society'.