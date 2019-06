El profesor de la UBU David Rodríguez Lázaro, segundo investigador más influyente en seguridad alimentaria de España El profesor David Rodríguez Lázaro. / BC Es director del Área de Microbiología en la Universidad de Burgos, donde dirige la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León 'Microbiología Una salud' BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 6 junio 2019, 13:17

Con motivo de la celebración este viernes, 7 de junio, del primer día mundial de la Seguridad Alimentaria se ha publicado el ranking Expertscape, que recoge a los investigadores más influyentes en seguridad alimentaria y sitúa al profesor David Rodríguez Lázaro como experto mundial en seguridad alimentaria al haber quedado en el top 0,1%. Rodríguez Lázaro, director del Área de Microbiología y Responsable del Grupo 'Microbiología Una Salud', ha obtenido una calificación por encima del 0,033%, ocupando el puesto 27 a nivel mundial y el segundo a nivel nacional en la disciplina de seguridad alimentaria.

Este ranking ha sido realizado por la prestigiosa página web 'Expertscape', que recoge información de investigadores en más de 20.000 áreas e investigación en ciencias de la salud y de la vida, y en concreto ha evaluado las publicaciones realizadas en seguridad alimentaria de más de 89.100 investigadores a nivel mundial desde el año 2008 al 2019.

La Comisión del Codex Alimentarius de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 39º período de sesiones, celebrado en 2016, acordó por unanimidad promover la proclamación de un Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos con carácter permanente en el marco de las Naciones Unidas, que en diciembre de 2018, declaró el 7 de junio como el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria.

Currículum brillante

El doctor David Rodríguez Lázaro es licenciado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y doctor en Biotecnología por la Universidad de Girona. Actualmente, es profesor titular de Universidad y director del Área de Microbiología en la Universidad de Burgos, donde dirige la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León 'Microbiología Una salud'.

Sus principales líneas de interés se centran en aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria como el establecimiento de nuevas estrategias para la detección, prevención y control de los principales patógenos de origen alimentario (bacterias, virus y parásitos), así como el estudio de la ecología de la resistencia antimicrobiana a lo largo de la cadena alimentaria.

Rodríguez Lázaro ha participado o dirigido más de 50 proyectos de investigación nacionales y de ámbito internacional dentro del V, VI y VII Programas Marco Europeo. Asimismo, ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales y multitud de libros y capítulos de libro en el campo de la seguridad alimentaria. Participa en los equipos editoriales de las cuatro revistas de carácter internacional más relevantes en microbiología de los alimentos; 'Frontiers in Microbiology', 'Applied and Enviornmental Microbiology', 'Food Microbiology' e 'International Journal of Food Microbiology' así como también en 'Food and Environmental Virology'. Es además editor asociado de las revistas 'Frontiers in Microbiology' y 'Frontiers in Nutrition and Food Science Technology' y editor jefe de la revista 'Food Analytical Methods' editada por Springer.

En 2013 fue galardonado con la XV edición del premio 'Jaime Ferrán', otorgado por la Sociedad Española de Microbiología por su destacada trayectoria en el campo de la Microbiología. Asimismo, es Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León desde mayo de 2016. Es vicepresidente del comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y pertenece a la Red Nacional de Riesgos Emergentes de la AESAN.

Miembro de multitud de sociedades científicas internacionales y nacionales y vocal de la Junta Directiva del grupo de microbiología de los alimentos de dicha sociedad (2006-2014). Ha participado en numerosos comités científicos y de organización de congresos y fue el presidente del Comité Organizador del XVII Congreso Nacional de Microbiología de los alimentos celebrado en Valladolid en septiembre de 2010.