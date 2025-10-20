El Burgos CF ajusticia al Cádiz con un partido serio y remontando la ventaja inicial El tanto de los locales llegó a raíz de un error defensivo más en la salida desde atrás que penaliza mucho al equipo de Ramis

Segundo triunfo a domicilio del Burgos CF tras un partido serio aunque con varios errores defensivos que pudieron costar muy caros. Sin embargo, el equipo de Ramis se supo reponer y dar l vuelta al marcador en los minutos finales del primer tiempo.

Buen partido de Íñigo Córdoba y Lizancos que hizo sus mejores 90 minutos con la camiseta del Burgos CF; el granadino dio dos pases de gol soberbios para que Grego Sierra y David firmaran la remontada. El tanto de penalti de Mejía sirvió para ajusticiar al Cádiz que salvo en algún tramo de la primera parte, fue inferior.

Cádiz CF Aznar; Iza, Kovačević, (Roger, min 75), Iker Recio, Pereira (Mario Climent, min 46); Alex Fernández, Sergio Ortuño; Tabatadze (Efe J, min 46), Ontiveros (19De la Rosa, min 94); Suso y García Pascual (Dawda, min 46) 1 - 3 Burgos CF Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante, David (Mario Cantero, min 90) , Íñigo Córdoba (Appin, min 76); Curro (Sergio González, min 67) y Fer Niño (Mejía, min 67). Árbitro Sergiu Claudiu Muresan (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Sergio Ortuño, Suso y Dawda del Cádiz; y sancionó a Morante, Sergio González, Mejía y Florian del Burgos CF.

Goles 1-0 Ontiveros (min 15) 1-1 Grego Sierra (min 41) 1-2 David (min 45) 1-3 Mejía, de penalti (min 112)

Incidencias Último encuentro de la décima jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, ante 15.127 espectadores, de ellos, como siempre, un centenar de ellos llegados desde Burgos. Once mujeres que han superado cáncer de mama y pertenecientes a la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, saltaron con los jugadores locales al terreno de juego.

No salió bien el Burgos CF al Mirandilla. Pero el Cádiz que tampoco hizo nada del otro mundo y se vio por delante muy pronto con un regalo de la defensa visitante. El primer error visitante llegó de las botas de Grego Sierra; fue lejos del área y quizá por ello, la contra que culminó García Pascual no fue efectiva y su chut se fue la derecha de Cantero.

Solo habían pasado tres minutos cuando ya había cometido el primer error en la salida de balón el Burgos CF, una circunstancia del juego que le cuesta muchísimo al equipo de Ramis y que no ha corregido en los últimos partidos.

Con diez minutos cumplidos el Burgos despertó un poco y se acercó con cierto peligro al área gaditana, pero los centros desde la izquierda no encontraron rematador. Pero la más clara fue un disparo desde la frontal del área de Morante que se fue a saque de esquina después de que rebotara en un defensa local después de un buen centro de Íñigo Córdoba y un taconazo de David.

El entrenador del Cádiz movió el esquema habitual de su equipo para tratar de sorprender a la defensa burgalesa. Con Suso de segundo delantero y con el georgiano Tabatadze en la banda izquierda, el equipo local dominaba el balón y posicionalmente el terreno de juego.

Y con 15 minutos jugados, llego el segundo error defensivo que costó el gol del Cádiz. Ontiveros aprovechó el error en la salida balón del Burgos CF con una pelota horizontal de Aitor Córdoba que capturó García Pascual, el gaditano entregó a Ontiveros que fusiló a Ander Cantero.

Remontada

Pese a ir por detrás en el marcador, el Burgos CF no daba la sensación de poder empatar en lo que quedaba de primera parte y el Cádiz estaba muy cómodo, sin tirar a portería, eso sí.

Pero lo que son las cosas, a la salida de un córner, remató de cabeza Atienza, el guardavalla gaditano Aznar hizo una parada extraordinaria, pero en el rechace, Lizancos remató y Grego desvió a la red. El Burgos, aliviado por los errores, empataba un partido gris. Y cuatro minutos después David remataba a puerta un servicio de Lizancos tras una gran jugada de Íñigo Córdoba.

En cuatro minutos el equipo de Luis Miguel Ramis había dado la vuelta al marcador en un partido que se le había puesto muy complicado al cuarto de hora con Álex Lizancos de protagonista en los dos tantos.

Pero nada más volver del descanso otro error, esta vez de Ander Cantero, que es incapaz de atrapar un balón servido en falta desde la izquierda del ataque local, se convirtió en un gol de Kovačević que revisó el VAR y el tanto no subió al marcador. Otro error grave que esta vez lo salvó la sala VOR, tras tres largos minutos de revisión.

Y el Burgos CF metió el miedo en el cuerpo a los amarillos. Cuando David estuvo a punto de rematar una jugada por la izquierda del ataque burgalés cuando el relos se acercaba al minuto 60. Y dos minutos después David estuvo a poner el 1-3 en un remate del burgalés por encima del travesaño tras un control extraordinario de Fer Niño.

Un minuto después Suso tuvo la mejor opción del Cádiz en los 63 minutos que se llevaban jugados con un remate a las manos de Cantero. Y en el 65 la ocasión fue de Efe J Jr, pero no supo rematar con acierto.

Ramis intentó cerrar el partido con la entrada de Sergio González por un Curro muy cansado que hizo un buen partido. El defensa se incrustó entre los dos centrales para poner el cerrojo al área. Y Mateo Mejía por Fer Niño que también se había vaciado. Diez minutos después, se lesionó Íñigo Córdoba en una tarascada de Sergio Ortuño. En su lugar, Ramis puso a Appin para sujetar aún más el centro del campo.

El Burgos CF trató de zafarse del dominio del Cádiz que se lanzó a por el empate. Garitano arriesgó con la entrada de Roger por Kovačević -delantero por defensa- con lo que empezó a tirar balones al área y dejar espacios que en velocidad el Burgos no aprovechó.

El equipo de Ramis se cargó de tarjetas peligrosas en hombres de la defensa, pero se veía un equipo bien plantado y dejando pocas opciones al rival. Dawda tuvo una gran ocasión en un remate a bocajarro que detuvo Cantero en el 85 en una parada espectacular. En la jugada chocaron cabeza con cabeza en el que el defensa salió peor parado con un gran golpe.

Y Appin estuvo a punto de marcar el tercero para el Burgos en un gran remate desde el borde del área cuando se cumplía el tiempo regamentario, al que el colegiado añadió 11 minutos. Mejía, de penalti cerró el partido con el tercer tanto del Burgos CF.

El Burgos regresa a El Plantío para jugar contra el filial de la Real Sociedad el sábado a las 18.30 horas. Los donostiarras vieron que su partido de la jornada 9 se suspendió por una enfermedad de los jugadores de la SD Huesca.

