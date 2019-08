El Burgos CF dará un «lavado de cara» a El Plantío antes de comenzar la temporada

A la espera de convencer a la Federación

A pesar de que el Burgos CF y el Alavés B cerraron jornadas atrás un acuerdo para modificar puntualmente el calendario de la campaña y jugar el encuentro previsto para la segunda jornada en Vitoria, la Federación Española de Fútbol lo ha rechazado. Así lo han reconocido tanto Franco como Antonio Caselli, quienes, sin embargo, no dan por perdida esta batalla.

«Estamos negociando con la Federación», ya que «peleando no conseguimos nada», explica Antonio Caselli. En este sentido, insiste, «el estadio no está acabado y no llega para el día dos de septiembre». Además, a juicio de la directiva del Burgos CF, el cambio solicitado se ha planteado para principio de temporada, por lo que «no cambia absolutamente nada».

Con todo, y a la espera de un hipotético acuerdo con la Federación, Franco Caselli ha asegurado que el club maneja algunas alternativas.