El Burgos CF deja su puerta a cero ante los rivales de más talento de la Liga La intensidad que Ramis exige a su equipo es el arma más sólida que tiene el once burgalesista. Solo algunas desconexiones ponen en peligro los resultados

Julio César Rico Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 16:06

Tres de los equipos más técnicos y con más talento de la liga Hypermotion, como son el Deportivo de La Coruña, la UD Las Palmas y la Real Sociedad B, han sido los únicos hasta ahora ante los que el Burgos CF ha logrado dejar su puerta a cero. Ante los dos primeros lo ha hecho con un empate y ante el filial de la Real ganando gracias a un penalti transformado por David González.

No han sido grandes partidos ninguno de los tres, pero el campeonato tampoco se caracteriza por ver grandes encuentros. Sólo destacan unos pocos equipos que cuentan con jugadores jóvenes y talentosos, incluidos los tres referidos con anterioridad.

Sin embargo, pese al talento y calidad que atesoran en sus plantillas, ni Deportivo, ni Las Palmas ni Real Sociedad B han sido superiores al Burgos en sus enfrentamientos hasta ahora. Quizá el equipo que ha sido capaz de crear más peligro haya sido la UD Las Palmas, que hace mes y medio probó su putnería con 15 disparos, pero sólo dos de ellos entre los tres palos; las mismas claras ocasiones que tuvo el Burgos CF.

Los tres rivales tuvieron más la pelota que el Burgos CF, pero sin ser agobiante el dominio; Las Palmas un 61%; el Dépor un 56% y la Real, el 51%. Pero no todo es posesión en el fútbol. El Burgos CF es uno de los equipos que más se impone en los duelos, sean a ras de hierba o aéreos. Ante el Deportivo ganó casi 6 de cada 10; ante Las Palmas, superó al equipo canario apenas por un punto, el 51%, lo mismo que ante el filial 'txuri urdin'.

Por calidad, estos tres equipos dominan más la pelota pero no han sacado rendimiento a este dato frente a un Burgos caracterizado por la intensidad de impone Ramis a sus futbolistas en la zona defensiva. Dentro de esta zona, el Deportivo dio 20 pases y la UD Las Palmas 18, mientras que la Real Sociedad B apenas dio 5.

La suma de paradas de Cantero ante estos tres rivales ha sido irrisoria en comparación con rivales en teoría de menor entidad. El portero navarro solo se tuvo que emplear en cuatro ocasiones, una ante el Real Club Deportivo, dos ante la UD Las Palmas y otra frente al filial de la Real Sociedad.

¿Qué conclusiones se pueden extraer? Puede parecer ventajista decir que, ante estas estadísticas, el Burgos CF juega mejor, o se emplea con más intensidad ante equipos que cuentan con futbolistas de calidad. La realidad es que los once tantos que lleva en contra el equipo blanquinegro son fruto de errores, algunos de ellos gruesos -como el gol del Cádiz-, otros por fallos de salida del balón con robo en el centro del campo o por genialidades del rival, caso de Granada o Valladolid.

Más goles que en 2024

Las comparaciones con respecto a la temporada pasada no son un espejo en el que mirarse porque cada temporada es diferente. Pero sí arroja datos curiosos. A estas alturas de Liga del pasado curso, el Burgos CF se empezó a meter en un lío. El equipo entonces entrenado por Bolo empató en El Plantío frente al Racing de Ferrol y venía de tres derrotas ante Almería -con la lesión de Appin-, Mirandés y Albacete. Luego vendrían las de Elche, Sporting, Oviedo y Racing.

El Burgos contaba entonces con 14 puntos y 11 goles a favor. Hoy tiene 18 puntos -ojo, los mismos que tenía a estas alturas el CD Mirandés, segundo tras el Racing de Santander- y cuenta con 17 goles a favor y 11 en contra. El equipo, ya con Ramis en el banquillo, tuvo que esperar la temporada pasada hasta la victoria frente al Eibar de la jornada 16 para sumar los mismos puntos que tiene ahora mismo.