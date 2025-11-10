El Burgos CF empata y se afianza en puestos de play off tras un encuentro igualado Al Burgos CF le faltó gasolina en el tramo final del partido aunque defendió con orden y el Castellón no le creó demasiado peligro

Julio César Rico Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:28 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

En la fecha en la que el exfutbolista del Burgos CF Juan Gómez Juanito hubiera cumplido 71 años -falleció cuando empezaba a su carrera de entrenador con 38- y en el mismo escenario que le catapultó al Real Madrid y a la Selección Española, Burgos CF y Castellón disputaron un igualado partido que deja al Burgos CF cuarto en la tabla con 22 puntos a tres del líder, Racing de Santander.

Burgos CF Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Brais (Sergio González, min 74); Atienza, Morante; David (Mollejo, min 58), Íñigo Córdoba (Appin, min 58); Curro (Fermín, min 74) y Fer Niño (Mateo Mejía, min 86). 0 - 0 CD Castellón Matthys; Mellot, Alberto, Salva Ruiz (Pablo, min 66); Mabil, Barri, Gerenabarrena (Ronaldo min 79), Lucas; Cala (Douglas, min 84), Cámara (Markanich, min 84) y Suero (Jakobsen, min 66). Árbitro Carlos Muñiz (Colegio aragonés). Mostró tarjeta amarilla a los locales David e Íñigo Córdoba, Y a Suero y Alberto, por parte del Castellón.

Goles No bubo.

Incidencias Partido de la decimotercera jornada de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio de El Plantío ante 9.152 espectadores, una treintena de ellos eran seguidores del cuadro orellut.

Se presumía un partido muy abierto y con muchas ocasiones por el peculiar estilo del Castellón. Ya en el primer minuto, Fer Niño remató suave a las manos de Matthys y el colegiado había mostrado la primera tarjeta amarilla a Suero por cortar un avance prometedor de Íñigo Córdoba.

Se vieron claras las intenciones desde el inicio, con un Castellón fuerte de medio del campo hacia arriba, pero dejando mucho espacio por detrás de la defensa, un tanto adelantada. Fruto de los robos de esa defensa tan adelantada, marcó el Castellón en el seis de juego, pero el árbitro invalidó el tanto a instancias del linier por un claro fuera de juego de Cámara. Eso sí, fue un aviso que los blanquinegros debían tener en cuenta para controlar las entradas de Ousmane Cámara en el área, siempre peligrosas.

Mientras tanto, al Burgos CF le duraba poco el balón cuando lo jugaba de centro del campo hacia arriba. El plan de partido de Ramis era dejar al Castellón que tomara el balón y recuperar lo antes posible, pero no estaba saliendo. Ni en los balones en corto ni en los envío en largo el Burgos lograba enlazar dos pases seguidos en los minutos iniciales.

Cala por la derecha del ataque de los visitantes creaba problemas a la zaga local. El habilidoso extremo presionaba alto, con Cámara, la salida del balón que en esta ocasión sí sacó el Burgos con diligencia. En uno de esos balones largos, Fer Niño s provocó una falta que Curro ejecutó con maestría en la ocasión más clara. Matthys hizo una gran parada.

Con la defensa orellut tan adelantada, la presión alta de Fer Niño, Curro y David no surtía efecto, por lo que el Burgos tenía que fiar su ataque a los robos de balón y a salir en velocidad. Como en el minuto 20 en el que una rápida transición le permitió a Fer Niño correr cuarenta metros para llegar con las fuerzas justas para rematar, pero su disparo se fue alto.

Al filo de la media hora de juego, el Burgos estaba más asentado y creando más peligro en sus llegadas. Aunque el Castellón tocaba más la pelota y trataba de hacer un juego más alegre, la defensa del Burgos estaba firme.

En el 27 de juego, una falta de David a 30 metros de portería provocó una falta que Mabil estrelló en la barrera. Y en el 31 repitió lanzamiento, esta vez más centrado, sin opción de conseguir nada positivo. Eran los momentos de más peligro para la meta de Cantero que en el 35 sacó a córner un remate de Suero, en la ocasión más clara de los visitantes.

Los galones de la defensa del Burgos, con Grego Sierra con mando de capitán general, se imponían. Los visitantes reclamaron penalti en una caída en el área de Cala que ni el árbitro ni el VAR apreciaron infracción. Y el Burgos apuró los minutos finales de la primera parte. Un buen centro al área pequeña lo sacó in extremis la defensa cuando Morante trataba de rematar.

El inicio del segundo tiempo fue similar a los primeros minutos del partido con un Castellón, intentando tocar la pelota desde atrás y un Burgos replegado, esperando robar lo más arriba posible para lanzar contragolpes contra la meta orellut. En el minuto 52, un centro desde la izquierda de Íñigo Córdoba acabó en saque de esquina. El remate de Morante se fue al lateral de la red.

Más ocasiones

La más clara hasta el minuto 55 fue para Fer Niño, que recibió un pase filtrado de David González, pero su remate se marchó a la izquierda de la portería de Matthy. Sería que más la pelota en Castellón, pero los contragolpes del Burgos CF estaban siendo una preocupación para el cuadro orellut.

A falta de media hora para el final, Ramis refrescó las bandas. Dio entrada a Mollejo y Appin por David e Íñigo Córdoba que se habían vaciado en la hora de juego que habían disputado. El toledano tuvo una buena ocasión en el minuto 64 y un centro al área del de Martinica, un minuto después, no encontró rematador. Morante también pudo marcar en el 66 pero su remate servido por Fer Niño fue muy centrado sin problemas para Matthy.

El Castellón también mejoró en ataque con los cambios y provocó varias llegadas sin consecuencias. Con la entrada de Sergio González, el. Burgos pasó a jugar con tres centrales y con Lizancos y Mollejo en las bandas.

El Burgos se había enfriado. Le faltaba frescura; aun así, en el 84 Atienza provocó un saque de esquina. Pero hasta el final del partido apenas se creó peligro por parte de los dos equipos.

Temas

Segunda División