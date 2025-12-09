BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imágen de Mario González junto al escudo del próximo rival del Burgos CF, el Getafe CF. BC

El Burgos CF ya conoce a su rival de la siguiente ronda de la Copa del Rey

El Plantío recibirá al Getafe, conjunto dirigido por Bordalás, la próxima semana

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:37

Se han cumplido las predicciones del sorteo. El Getafe CF visitará al Burgos CF de cara a la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Después de que Mario González le diera el pase a la siguiente ronda a los blanquinegros en Zaragoza, ahora el conjunto de Ramis tendrá que hacerle frente a la institución azulona para seguir adelante en la competición.

Esta eliminatoria llega en un momento en el que el equipo de orillas del Arlanzón encadena tres derrotas consecutivas en liga: Racing de Santander, Ceuta y Albacete. En la competición copera ha necesitado de dos prórrogas y dos goles en los instantes finales para superar al Atlético Tordesillas y al Real Zaragoza. Sin embargo, este emparejamiento les da la oportunidad de reponerse y, por qué no, empezar a soñar.

Por otro lado, el Getafe llega a este encuentro octavo en la máxima categoría del fútbol español. En los últimos partidos que han disputado, han conseguido un total de 6 puntos en los últimos 15, ganando solo uno de los últimos cuatro encuentros. De cualquier forma, se espera que El Plantío tenga un gran ambiente durante esta eliminatoria, que será la vuelta de Álex Sancris a la que era su casa.

