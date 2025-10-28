El Burgos CF pasa de ronda en la prórroga tras forzarla en el añadido El Burgos CF visitaba al Atlético Tordesillas este martes para disputar su primer encuentro de Copa del Rey pero el choque se les atragantaba a los blanquinegros con el empate in extremis de los vallisoletanos y la obligada prórroga para sobreponerse

Fue inesperadamente sufrida la clasificación del Burgos a la segunda ronda de la Copa del Rey al superar al Atlético Tordesillas, de Tercera División, en remontada con un tanto agónico para forzar la prórroga y otro en el minuto 116 (1-2). El canterano debutante Iván Martínez y el revulsivo Lizancos anotaron los respectivos tantos del complicado duelo de Las Salinas. El Burgos cumplió de partida el guion de llevar la posesión del esférico.

Atlético Tordesillas Farolo; Abraham, Manja, Castaño, Dieguito (Sanabria, min. 87); Miguel Hernández (Emi, min. 68), Fer, Abel, Dani Díez (Popi, min. 87); Torres (Miguel Velázquez, min. 68) y Chatún (Escudero, min. 73) (Chirola, min. 109) 1 - 2 Burgos CF Jesús Ruiz; Aitor Buñuel (Lizancos, min. 91), Del Cerro, Iván Martínez, Brais (David González, min. 68); Mario Cantero, Marcelo (Morante, min. 59); Mollejo (Íñigo Córdoba, min. 59), Appin (Mateo Mejía, min. 59), Fermín; y Mario González (Fernando Niño, min. 68). Árbitro Mallo Fernández (Comité castellano y leonés). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Mateo Mejía y a los locales Abraham, Castaño, Chatún, Dieguito, Fer, Manja, Miguel Hernández y Popi.

Goles 1-0 Chatún (min. 63). 1-1 Iván Martínez (min. 93). 1-2 Lizancos (min. 116)

Campo Las Salinas. 2.100 espectadores.

Eso sí, el local Abel dio un buen susto mediante un centro que superó a Jesús Ruiz aunque sin encontrar rematador. El partido empezó a convertirse en un duelo de inesperadas alternativas. Mario González tuvo la primera ocasión del Burgos, si bien fue Appin el que gozó de la más clara hasta ese momento, pues su disparo salió cerca de la portería de Farolo. Ninguno de los entrenadores permutó piezas al paso por los vestuarios. La segunda parte empezó más dubitativa para los visitantes que la primera.

Un buen inicio puso en peligro la portería de Jesús Ruiz. La sorpresa de la ventaja del Tordesillas se hizo realidad al paso por el minuto 63: Abel se inventó una jugada maravillosa ante una defensa aturdida, apuró la línea de fondo y puso el balón atrás para Chatún, que superó de potente lanzamiento a Jesús Ruiz. Luis Miguel Ramis, que había realizado tres permutas simultáneas antes del gol, dio entrada a David González y Mateo Mejía. El Tordesillas también movió el banquillo para defender la renta ante un equipo de tres categorías por encima.

Sin embargo, el tiempo añadido condujo a modificar el resultado. Un centro medido del revulsivo Íñigo Córdoba lo cabeceó el debutante Iván Martínez al fondo de la red para, en el minuto 93, forzar la prórroga. Ramis introdujo a Lizancos por Aitor Buñuel al inicio del tiempo suplementario. En una jugada parecida a la de la igualada, David González hizo emplearse a fondo al portero Farolo.

El Tordesillas mantuvo la igualada hasta los compases finales. Eso sí, el Burgos explotó el arma de los centros al área y volcó todos sus intentos de esa forma para evitar el desempate de la tanda de penaltis contra un equipo de Tercera División. Así, un caramelo de asistencia del extremo Fermín fue convertido de cabeza por Lizancos en el minuto 116. El Burgos lo pasó realmente mal y recurrió a goles de jugadores nada habituales de la faceta anotadora para imponerse por la mínima al Atlético Tordesillas.

El Burgos CF se llevaba el partido y pasaba la primera eliminatoria de Copa del Rey ante un Atlético Tordesillas que ha sido capaz de morir con las botas puestas.

