El Burgos CF se permite soñar en grande con la victoria ante Leganés Es la tercera victoria consecutiva de los chicos de Ramis que hicieron un partido muy completo, sufriendo en la primera parte y ajusticiando a un Leganés muy espeso

Julio César Rico Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:50

El Burgos CF se ha traído una importantísima victoria de Butarque, estadio en el que ha conseguido ganar con solvencia al aspirante al ascenso CD Leganés. El equipo de Ramis supo sufrir en la primera parte, sujetó bien al rival aunque volvió a errar en el gol de los locales. Pero no se descompuso y un gol de Fer Niño tras el de los locales y otro tanto de Atienza permitieron al Burgos CF llevarse los tres puntos de un campo.

CD Leganés Juan Soriano; Lalo, Jorge Sáenz, Miquel (Miguel de la Fuente, min 46), Rubén Peña; Cisse (Melero, min 61), Diawara; Duk (Diego García, min 85), Cruz, Óscar Plano (Roberto López, 72); y Alex Millán (Pauwels, min 72). 1 - 2 Burgos CF Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba (Sergio González, min 46), Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante; David González (Appin, min 79), Curro (Mollejo, min 89), Íñigo Córdoba (Mario Cantero, min 79); y Fer Niño (Mejía, min 85) Árbitro Jon Ander González (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Duk, Lalo y De la Fuente del Leganés y para Aitor Córdoba, Curro y Lizancos del Burgos CF y tarjeta roja a un auxiliar del banquillo local.

Goles 1-0 Alex Millán (min 5) 1-1 Fer Niño (min 8) 1-2 Atienza (min 45+1)

Incidencias Partido de la decimasegunda jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio Onetime Butarque ante unos 12.000 espectadores, de los cuales unos 400 eran seguidores del Burgos CF.

El partido empezó con el susto de cada jornada. Ramis debe repasar muy bien con sus defensas cómo sale el equipo con el balón desde atrás. No es la virtud de este equipo y le ha vuelto a costar un gol. A los 5 minutos, un error de Aitor Córdoba -como pasó en Cádiz- le concedió el gol para el Leganés. Álex Millán le robó la cartera al defensa vasco que se durmió con el balón en los pies y el pepinero fusiló con facilidad a Cantero.

Menos mal que Fer Niño, dos minutos después vio como el VAR anulaba la decisión de no dar como válido su gol a los 8 minutos. Era el empate en una filigrana del andaluz que se llevó el balón por delante de Jorge Sáenz y lo colocó entre el poste derecho de la meta de Soriano y el propio portero, tras una prolongación que le sirvió Florian. El Burgos CF había enmendado el error del inicio. Una vida más.

El Leganés tenía más el balón y trataba de jugar en el campo rival. Pero las vigilancias burgalesas de Curro, David e Íñigo Córdoba evitaban que los locales generaran juego y, si finalmente eso ocurría, la defensa, ya más tranquila, era capaz de sacudirse con solvencia el peligro local.

En ataques en estático del rival, lo normal es que la defensa del Burgos sea superior por colocación e intensidad; y esta faceta de los futbolistas de Ramis es casi siempre perfecta. Eso unido a que al Leganés le costaba mucho, como al Burgos, elaborar juego, al equipo blanquinegro -ante los pepineros, de rojo- le era fácil defender.

Sólo a balón parado era capaz el Leganés de crear peligro, como ocurrió con Álex Millán en el 25 de juego al rematar una segunda jugada a la salida de un saque de esquina.

Una mano de Aitor Córdoba, su segundo error en el 34 de partido, estuvo a punto de costarle la expulsión. La acción fue muy protestada por el bando madrileño, pero el capitán tenía por detrás de él a Lizancos y a Cantero por lo que el colegiado sólo le enseñó la tarjeta amarilla.

El partido se encaminaba, aparentemente, al descanso con el empate en una primera parte muy igualada y trabada en la que el Burgos cometió errores importantes, apenas se prodigó en ataque y los locales, pese a dominar más el juego, no supieron sacar partido de la aparente superioridad. Cuando el Leganés estaba mejor, encerrando al Burgos, aunque sin ocasiones claras. La más evidente fue la de Buk en el 44 que atrapó Cantero echándose al suelo.

Y lo que son las cosas, Atienza asestó un golpe de muerte al Leganés y remató a la red tras sacar de esquina David, el roce sutil de cabeza de Aitor Córdoba para el remate del medio centro burgalés desde el suelo. Era la segunda llegada del Burgos y el segundo gol del Burgos.

Lo mejor del Burgos llegó tras ese tanto y empezó a fluir con más juego y alegría, incluso en la segunda parte. Mientras que para el rival, fue un martillazo de realidad.

Sergio por Córdoba

Ramis vio con claridad que Aitor no está en el mejor momento, si no de la temporada, al menos del partido. Así que decidió dar descanso a uno de los mejores defensas de la Liga Hypermotion, como el vasco, para dar salida a Sergio González.

En el 51 de partido, el colegiado Jon Ander González dejó de sancionar un terrible pisotón de Diawara a Curro. Con el burgalesista en el suelo, el lateral guineano del Leganés le dejó un recadito un tanto violento y quizá merecedora de una tarjeta, al menos amarilla.

El Burgos CF tuvo más el balón en los minutos iniciales de la segunda parte, pero el Leganés intentaba atacar con más insistencia tras la entrada de De la Fuente. La entrada de Melero en los locales, le dio más aplomo en la circulación interior de la pelota, pero la defensa de Ramis estaba firme.

No se acercaba mucho el Burgos al área de Soriano, pero cuando lo hacía, el runrún del público se oía en la grada. Fer Niño avisó en el minuto 65 y David marcó tras una galopada de Íñigo. Pero el burgalés estaba en fuera de juego y el tanto no subió al marcador.

No pasaba apuros el Burgos, pero Ramis quiso reforzar la medular con la entrada de Mario Cantero por David y con Appin por banda en lugar de Íñigo Córdoba. Los blanquinegros cedieron la pelota al Leganés que no acertaba a crear peligro.

Los blanquinegros jugarán el lunes 10 de noviembre ante el CD Castellón en El Plantío. Con 21 puntos, el Burgos CF estarán entre los mejores de la tabla.