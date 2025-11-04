El Burgos CF de Ramis, el más goleador desde el regreso a Segunda El conjunto blanquinegro ha marcado 19 goles en las primeras 12 jornadas de liga, desatándose como uno de los equipos más goleadores de la categoría a estas alturas

Fer Niño, uno de los máximos goleadores del equipo, celebrando el tanto ante el Leganés.

Aunque aún queda un mundo por delante, una vez superado el primer cuarto de la competición liguera se pueden comenzar a extraer algunas conclusiones del desempeño del Burgos CF de Luis Miguel Ramis, que acaba de cumplir un año en el banquillo de El Plantío. Un año marcado, evidentemente, por el cambio de contexto.

Cuando el técnico tarraconense llegó a Burgos se encontró con un equipo en caída libre, y a pesar de que le costó reconducir el camino, lo acabó logrando y el equipo cerró la temporada pasada salvándose con holgura y mostrando buen nivel en líneas generales.

Un nivel que ha mantenido e incluso mejorado en este arranque liguero, consiguiendo acomodarse en la zona noble de la clasificación desde el principio y manteniendo una filosofía plenamente identificable, que pasa por la solvencia defensiva y la efectividad de cara a portería.

Esa segunda variable es, quizá, la clave. No en vano, el Burgos CF de esta temporada es sin duda el más goleador desde que el equipo regresó al fútbol profesional. Tras la victoria del sábado en Leganés, el cuadro blanquinegro ha acabado la jornada en tercera posición con 21 puntos en su haber, igualando la marca firmada en 22/23 con Julián Calero a los mandos.

Sin embargo, la diferencia con aquella temporada es abismal. Entonces, los resultados del Burgos se cimentaron casi en exclusiva sobre el récord de imbatibilidad del equipo, que a estas alturas apenas había recibido tres goles, un increíble registro que permitió sumar muchísimos puntos a pesar del escaso bagaje goleador (ocho tantos).

En esta temporada, el equipo ha recibido muchos más (12 tantos), pero ha visto portería en hasta 19 ocasiones, lo que supone el mejor registro a estas alturas desde el ascenso de Almendralejo y coloca al Burgos entre los equipos más goleadores de la categoría, sólo por detrás del Racing de Santander, el Almería y el Deportivo de la Coruña.

Más goles y mejor diferencia

En la temporada 21/22, el equipo, recién ascendido, cerró la duodécima jornada en décima posición de la tabla con 16 puntos, 13 goles a favor y 10 en contra. La temporada siguiente, como se ha mencionado, el Burgos CF era tercero con 21 puntos, ocho goles a favor y tres en contra. Ya en la 23/24, el cuadro blanquinegro marchaba undécimo con 16 puntos, 16 goles a favor y 18 en contra. Y la temporada pasada a estas alturas, cuando Ramis acababa de hacerse cargo del equipo, el Burgos se situaba en décimo sexta posición con 15 puntos, 12 goles a favor y quince en contra.

Cabe destacar, en este sentido, que el Burgos ha conseguido ver puerta en nueve de los doce partidos disptuados hasta la fecha. Sólo los encuentros frente al Deportivo de la Coruña (Riazor), Las Palmas (Plantío) y Real Valladolid (Plantío) se quedaron con el marcador del Burgos a cero. En el resto, los de Ramis han conseguido marcar.

Sin duda, el partido más significativo en este aspecto fue el de la jornada inaugural frente a la Cultural Leonesa, que se cerró con un inapelable 5-1. Los blanquinegros también ofrecieron un gran rendimiento ofensivo frente al Sporting de Gijón (2-3) y el Cádiz (1-3).

Cuatro remontadas

Un rendimiento que, además, cobra especial valor si se tiene en cuenta otra cuestión. Y es que, en cuatro de los encuentros disputados hasta ahora, el Burgos consiguió reaccionar tras verse por detrás en el marcador.

Frente al Granada, esa reacción permitió sumar un empate, pero ante el Málaga, el Cádiz y el Leganés acabó suponiendo la victoria, dando muestras del carácter competitivo que está desplegando el equipo en estos primeros compases de la competición.