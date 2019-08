El Cartagena se remite a la cláusula para el fichaje de Elady Elady Zorrilla con la zamarra del Efesé. / J. M. RODRÍGUEZ - AGM Paco Belmonte reta al Burgos a pagar los 500.000 euros en un pago único para llevarse a Elady Zorrilla, a quien lanza algún dardo BURGOS CONECTA Burgos Sábado, 17 agosto 2019, 11:01

El dueño y presidente del Cartagena, Paco Belmonte, aseguró ayer en rueda de prensa que el club murciano no venderá a Elady Zorrilla al Burgos CF si no se paga íntegra la cláusula de rescisión del jugador, establecida en 500.000 euros. Según publica La Verdad, el dirigente cartagenero se mostró muy crítico con la situación generada en torno al futbolista, una de las grandes referencias del equipo.

De hecho, Belmonte llegó a retar a los responsables del Burgos CF a pagar la cláusula y llevarse al futbolista. «Ojalá cuando salga de aquí tenga una llamada del Burgos, estoy deseándolo. Ojalá se lleve a cabo y pasemos a la historia por ser el mayor traspaso del fútbol español en Segunda B», aseguró en un discurso firme, serio y por momentos en un tono 'caliente', que no dejó a nadie indiferente. «Si quieren al futbolista, ahí está. Nuestra postura es esa y vamos a ver si van en serio o en broma», añadió.

En este sentido, Belmonte también lanzó un dardo al propio futbolista, al que el Burgos CF ha tentado con un contrato de muchos quilates. «Hay gente que se pone nerviosa hablando de dinero. Yo no le doy valor, me importan los sentimientos. No me altero. Si alguien se altera, pues igual juega en el Burgos o en el filial del Cartagena, que tengo fichas libres. Del escudo no se ríe nadie», aseguró contundente