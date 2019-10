Héroes y villanos en un mismo partido

El Burgos CF dio su cara y su cruz en un mismo partido. Los blanquinegros empezaron el encuentro sin garra y recibieron dos goles en contra que les hundieron del todo. Sin embargo, tras el 0-2 en el minuto 49, los locales se beneficiaron de un error de Álvarez, portero del Osasuna B, que permitió a Toché recortar distancias por intentar atajar un lanzamiento de Pisculichi en dos tiempos (1-2).

El gol dio una moral increíble al Burgos CF, que de repente cambió completamente su actitud y se dirigió a por partido con todo. Toché y Pisculichi protagonizaron buena parte de las arremetidas blanquinegras, que llegaron a marcar dos goles más y darle la vuelta del todo en el minuto 94.

3 Burgos CF Palatsí; Leak, Undabarrena, Pisculichi, Juanma, Raúl Sánchez, Marcelo Santos, Córdoba (Toché, min. 51), Andrés (Carlos Martínez, min. 83), Machín (Indiano, min. 64) y Borja Sánchez. 2 Osasuna B Álvarez; Samuel, Endika, Liza, Barruezo, Bárbaro, Hualde, Gabriel (Meoki, min. 73), Javi Martínez (Mendes, min. 76), Mariano y Aimar (Santafé, min. 67). goles: 0-1: Barruezo (min. 13) | 0-2: Hualde (min. 49) | 1-2: Toché (min. 61) | 2-2: Toché (min. 68) | 3-2: Pisculichi (min. 94). Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco) mostró cartulina amarilla a Pisculichi (min. 23), Raúl Sánchez e Indiano (min. 90), por parte del Burgos CF y a Samuel (min. 88), por parte del Osasuna B. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 del Grupo II de la Segunda División B disputado en el estadio municipal El Plantío ante más de 6.000 espectadores.

El Burgos CF no quiso romper el hielo inicial y saltó a su césped con cierta parsimonia. Los blanquinegros no tenían muy claro por dónde generar peligro al Osasuna B. En ese tiempo, los navarros percibieron esa falta de ideas y apretaron la salida del balón. Ahí fue cuando se rompió lo que parecía un pacto de no agresión inicial.

En el minuto 13, un saque de falta fue tocado por Barruezo, cambiando la dirección del esférico y pillando a pie cambiado a Palatsí. 0-1 y el Burgos CF se veía, a la primera de cambio, por detrás en el marcador. El tanto descentró a los locales, que quedaron adormecidos. El Osasuna B no daba crédito a la facilidad con la que estaba transcurriendo el partido para sus intereses.

No fue hasta el minuto 30 cuando se vio la primera ocasión de claro peligro para los locales, en la que Pisculichi aprovechó un error de la defensa y avanzó por banda izquierda para poner el balón a Marcelo Santos, que no llegó por centímetros.

Al margen de esa ocasión, el Burgos CF no generaba prácticamente nada y el paciente público de El Plantío llegó a perder los nervios por momentos, cuando ni con el balón en línea defensiva sabían qué hacer con él. Así, sin pena ni gloria, se llegó al final de la primera parte acompañada por pitos desde la grada.

Tras el paso por vestuarios y el continuo runrún de la grada, el Burgos CF trató de salir con más carácter y encajó el segundo gol solo cuatro minutos después de la reanudación del partido. Hualde remató de cabeza un centro puesto desde la banda derecha (0-2). El gol parecía sentenciar el partido, sobre todo por la falta de carácter del Burgos CF.

Sin embargo, cuando el Burgos CF estaba más hundido, Pisculichi lanzó una falta con intención y el guardameta Álvarez, quiso detener el esférico en dos tiempos, pero se vio sorprendido por Toché, que acababa de ingresar en el césped y se adelantó al portero para recortar distancias (1-2). El gol, por un claro error del portero, despertó a los blanquinegros.

Otro Burgos CF

El cambio de cara de los locales fue casi inexplicable. La actitud del Burgos CF posibilitó ver acción en el campo. Sin nada del otro mundo, ese impulso de los locales le generó muchas dudas al Osasuna B. Los navarros empezaban a deshacerse, tras haber tenido el partido completamente controlado.

Tal fue el cambio de actitud que, nuevamente, Toché empató el partido con un gol similar al primero que recibieron los locales. Juanma remató y el delantero blanquinegro desvió la trayectoria, impidiendo que Álvarez reaccionase (2-2).

Inexplicablemente, el Burgos CF había pasado de perder con rotundidad a tener el partido en la mano. Los blanquinegros siguieron apretando, exultantes por la rápida remontada. De hecho, las ocasiones de los de 'Fosky' se multiplicaron y alguna de ellas, casi todas protagonizadas por Toché, pudieron poner por delante al Burgos CF.

Sin embargo, aunque parecía que el ataque era exclusividad de los locales, el Osasuna B generaba peligro con poco, buscando espacios que en dos o tres pases alcanzaban el área de los blanquinegros. Sin duda, la más clara fue el mano a mano que tuvo Barbero ante Palatsí. El delantero rojillo disparó al centro y el portero local salvó a los suyos.

El partido entraba en su recta final y el Burgos seguía intentándolo. Todo pasó por las botas de Toché, que tuvo ocasiones muy claras y acabó mandando varios balones alto. Fue Pisculichi, en el minuto 94, el que consiguió convertir una clara ocasión de gol y dar la vuelta al marcador (3-2). La afición se volvió loca con su equipo, que había pasado de villano a héroe en menos de 40 minutos.

La próxima jornada, el Burgos CF se medirá al Arenas de Getxo en un partido que se disputará el sábado 19 de octubre a las 18:00 horas. Será el primer partido con José María Salmerón en el banquillo blanquinegro.