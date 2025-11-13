Mirandés – Burgos: un derbi atípico, lejos de la provincia y el más desigual desde 2022 Los dos equipos llegan con trayectorias diferentes, mientras el Burgos se asienta en puestos de playoff, al Mirandés le cuesta salir de los de descenso

El derbi que el CD Mirandés y el Burgos CF juegan este domingo desde las 18.30 horas en el estadio de Mendizorrotza de Vitoria es uno de los más desiguales de las últimas temporadas. Solo es comparable al derbi de 2022, en el que los capitalinos eran terceros con 21 puntos y los ferroviarios cerraban la tabla con siete. Catorce puntos de diferencia que parecían insalvables en el primer tercio de la liga, pero que al final de temporada se saldaron con dos de diferencia para los blanquinegros.

Bien puede decirse que este partido se juega en terreno neutral, porque la cita de Mendizorrotza iguala las fuerzas de ambos contendientes ya que el Mirandés no se siente demasiado cómodo en el campo alavés. Se trata, de hecho, de un partido inédito. Jamás se ha disputado un derbi burgalés fuera de la provincia.

Desde su primer enfrentamiento oficial en el nuevo siglo, el derbi burgalés ha ido ganando en intensidad e igualdad. Tanto es así que en los 18 enfrentamientos de los dos equipos, entre Segunda División, Segunda División B y Tercera División, el Mirandés ha ganado en seis ocasiones, el Burgos CF ha ganado en otras seis y el resto, otras seis, han sido empates.

Sin embargo, en las cuatro últimas temporadas en la liga de plata los capitalinos solo han obtenido dos victorias por cinco los rojillos. En cualquier caso, en Anduva siempre se ha impuesto el Mirandés por 2-1 las temporadas 22-23, 23-24 y 24 25; y por 3-1 la temporada 21-22. Y en El Plantío consiguieron ganar en su última visita en octubre del año pasado por 0-1.

Si en la categoría de plata es el CD Mirandés quien se lleva la palma, cuando los dos equipos han jugado en categorías inferiores la tónica ha sido la contraria. Desde los primeros años del siglo XXI el Mirandés en Anduva no logró ninguna victoria, registrándose cuatro empates, tres de ellos a cero tantos; otro empate a uno y una derrota local por 0-1.

Cómo llegan Mirandés y Burgos CF al derbi

Sin que el Burgos CF despliegue un juego espectacular, de ataque, efectivo, su solvencia defensiva y su eficacia delante de la portería le han colocado con 22 puntos, en cuarta posición, a un punto del Deportivo y Las Palmas y a tres puntos del Racing, que encabeza la tabla. Por el contrario, los rojillos llegan al derbi en una situación delicada. Ocupan el lugar 21 de la liga HiperMotion en zona de descenso y su campaña ha sido muy irregular. Solo tiene por debajo al Real Zaragoza con seis puntos.

La igualdad de esta categoría hace que la mitad de la tabla esté apenas a dos victorias. Su último triunfo lo consiguió la semana pasada en Mendizorroza ante el Real Sporting de Gijón realizando un buen partido.

Afición del Burgos CF

El Mirandés envió 387 entradas al Burgos CF, más las entradas de cortesía acordadas entre ambos clubes, que se agotaron rápidamente. Aun así, el público de la capital estará presente en otras zonas del estadio de Mendizorrotza. Se espera una afluencia masiva a la capital de Euskadi.

Llama a especialmente la atención que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte haya acordado anular la declaración de alto riesgo para este encuentro, tras declararlo como tal a mediados de octubre. Esta decisión se ha tomado después del informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han aconsejado levantar la declaración de alto riesgo.