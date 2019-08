El Mirandés expone las diferencias de categoría El Burgos CF salió trastabillado de Medina de Pomar / Jarcha/BurgosDeporte El Burgos CF sufrió una contundente derrota, después de verse superado con claridad en la segunda mitad del encuentro BURGOS CONECTA Burgos Domingo, 4 agosto 2019, 09:53

Desigual derbi burgalés. El CD Mirandés demostró ayer en Medina de Pomar que es un equipo de superior categoría y eso que venía con un plantel que está lejos de ser el definitivo. El Burgos CF, que tenía ante sí una buena ocasión de demostrar que es un equipo construido para competir de tú a tú contra equipos que aspiran al ascenso, solo aguantó la primera mitad.

1 Burgos CF Pedro López (Palatsí, 46'); Carles (Soto, 46'; Munguía, 76'), Undabarrena, Leak (Pizzorno, 67'), Kleber (Córdoba, 46'); Fer Ruiz (Callum, 62'), Indiano (Hércules, 67'), Machí, Pisculichi (Marcelo, 13'); Wilson (Steylor 67') y Juanma 5 CD Mirandés Limones, Carlos Julio, Enric Franquesa, Odei, Simon Credo, Andrés García, Ernest Ohemeng, Cerrajería, Mario Barco, Álvaro Rey y Guridi. También jugaron Kijera, Rodrigo Sanc, Matheus, Merquelaz, Ebuka y Molpeceres. GOLES: 1-0 (p): Indiano (min. 34) | 1-1 (p): Álvaro Rey (min. 36) | 1-2: Rodrigo Sanz (min. 56) | 1-3: Merquelaz (min. 61) | 1-4: Simon Credo (min. 66) | 1-5: Mario Barco (min. 71). Árbitro: Cuesta Revilla (Colegio Castellano y Leonés) mostró únicamente amarilla a Cerrajería por parte del CD Mirandés. INCIDENCIAS: Partido disputado en el campo José María Pereda de Medina de Pomar.

Tras dos goles de penalti en cada una de las porterías -se adelantó el Burgos CF a través de Indiano y empató Álvaro Rey- el partido vivió una emocionante primera parte, de poder a poder. Sin embargo, después de pasar por vestuarios, los cambios del conjunto dirigido por Fernando Estévez empezaron a hacer aguas.

Los rojillos por su parte no solo no bajaron su rendimiento sino que lo consolidaron, apoyados por rivales que se prevén menos habituales en el once titular del Burgos CF, el Mirandés castigó a los capitalinos. Así, Rodrigo Sanz deshizo el empate en el minuto 55 y abrió un pasillo en el cuadro blanquinegro que acabó con un contundente 1-5. Merquelaz, Simón Credo y Mario Barco se sumaron al festín y demostraron que para estar arriba hay que tener concreción de cara a portería.

Así las cosas, el derbi provincial se saldó con un balance positivo para los rojillos y dio muestras de las debilidades que tiene el Burgos CF. Lo favorable, que aún quedan tres semanas para comenzar la temporada y diferentes test antes de debutar. El siguiente, sin ir más lejos, ante el Calahorra este miércoles 7 de agosto a las 20:00 horas en La Planilla de la localidad riojana.