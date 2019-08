Franco Caselli «Si nos otorgan el estadio, eventos de primer nivel mundial van a poder ser realizados porque va a tener una fuerte inversión» Franco Caselli, consejero delegado del Burgos CF / IAC El consejero delegado del Burgos CF está satisfecho con los primeros meses de trabajo y confía en que todo siga por el buen camino para lograr el ascenso ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Sábado, 24 agosto 2019, 09:17

Franco Caselli es el futuro consejero delegado del Burgos CF y por el que pasan actualmente todas las decisiones que se toman en ausencia de su padre, Antonio Caselli. El propietario del club ha delegado en su hijo el trabajo de supervisión de las diferentes áreas para lograr que todo funcione y el club consiga sus objetivos deportivos y sociales. Hasta el momento, el joven de 23 años ha conseguido que los primeros pasos se hayan dado en la dirección correcta.

El club ha despertado la ilusión de la afición y se han sellado cerca de 4.500 abonos. Además, el equipo ha dado muestras de ser competitivo en pretemporada. Con esa base, Franco Caselli debe conseguir que el Burgos CF despegue en competición oficial con éxito. Este sábado debutarán ante la Real Sociedad B que dirige Xabi Alonso.

Con un carácter afable, Caselli hijo es un hombre tranquilo que da muestras de tener la situación bajo control, a pesar de los muchos frentes abiertos ante la entidad. Ciudad deportiva, cesión de El Plantío... Mucho trabjo que él asume que seguridad porque ya ha trabajado en la gestión del club de su corazón River Plate.

-Tras su llegada a Burgos y asentarse en la ciudad, ¿cómo ha percibido la situación real del Burgos CF?

Nos hemos encontrado con un accionariado muy transparente que económicamente y a nivel de gestión ha hecho las cosas bien y todo lo que nos han dicho previamente fue de esa manera. Ademas, nosotros hemos actuado muy profesionalmente en la elección de este proyecto. Hemos hecho una valoración para ver qué club podía ser mejor para desarrollar un proyecto deportivo de alto nivel. También hemos hecho una auditoría de mucho nivel en el Burgos CF y eso nos llevó a conocer al club en su perfección. La combinación de la transparencia y la profesionalidad en la que se hizo la auditoria hicieron que no nos llevaramos ninguna sorpresa. Al contrario, el día que llegamos aquí sabíamos lo que teníamos que hacer y fuimos encarando todo tipo de acciones con un pensamiento previo.

-Hay mucho por hacer después de muchas temporadas con más pena que gloria, pero sobre todo conseguir que los resultados deportivos acompañen. ¿Su proyecto está preparado para resistir varias temporadas sin conseguir ascender?

El proyecto es a corto, medio y largo plazo, estableciendo una serie de objetivos que son importantes. Vinimos a Burgos para quedarnos. En mente tenemos el ascenso y ganar cada partido que juguemos. Pero sabemos que esto es largo y que solo hay un equipo campeón y que ascienden dos equipos. Estamos preparados para todo, pero es cierto estamos haciendo un proyecto muy ambicioso para ascender, sin ninguna duda. Pero el tiempo dirá si estamos para ascender o no y si la suerte acompaña en lo futbolístico. Sea cual sea el resultado nosotros seguiremos dando el máximo para poder ascender.

-Lo que está claro es que la confección de la plantilla y lo visto en pretemporada han despertado la ilusión de una afición que sueña con apoyar a un equipo que aspire a todo, ¿cuál es su pronóstico para esta temporada?

Mi pronóstico siempre es el mejor. Se trata de ser muy optimista. Creo que si apuntas alto llegas alto y si apuntas bajo no llegarás alto nunca. Tenemos que tener una mentalidad positiva y ganadora. Creo que si en nuestra mente solo está la palabra ganar tendremos muchos más triunfos y mejores resultados. Mis objetivos siempre son los máximos.

-¿La imposibilidad de fichar a Elady ha dejado un mal sabor de boca en la dirección deportiva?

No, todo lo contrario. Personalmente estoy muy orgulloso de que el Burgos pueda volver a entrar en esas pujas y pueda volver a ser partícipe en las grandes negociaciones de los mercados, una cosa que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Que se haya hablado de que el Burgos está posiblemente haciendo el fichaje más caro de 2ºB creo que habla bien del club y le pone en una situación prestigiosa y en una economía potente.

-¿Elady era la guinda del pastel?

Es un futbolista de muchísimo nivel. Si viene un jugador así siempre ayuda, pero no se pudo concretar y la plantilla está cerrada. De hecho, nosotros íbamos a cerrar la plantilla antes de empezar las negociaciones por Elady, que por 'x' motivos y muchas conversaciones no cerramos. Pero la plantilla es esta y siempre habíamos apuntado que fuera esta.

-La dificultad para fichar es conocida por todos, a tenor de unas últimas temporadas con más presupuesto, pero en ocasiones sin los nombres deseados. En porcentaje, ¿qué grado cumplimiento con los deseos de la dirección deportiva se ha completado la plantilla?

En un 95%. Solo tres futbolistas no pudieron venir, así que muy felices de que esto haya sucedido. El Burgos venía de una historia complicada, pero no dejaba de ser el Burgos, un club histórico del norte de España con un proyecto ilusionante, con dirigentes que querían trabajar muchísimo y con un míster que encaraba un proyecto a largo plazo con un gran equipo de trabajo. Y a medida de que llegaron los primeros fichajes se fueron contagiando otros y luego era difícil decir no al Burgos. Si esos tres futbolistas leen esta entrevista estarán muy arrepentidos hoy en día de no haber venido al Burgos.

-Hablemos de infraestructuras. El asunto de los entrenamientos parece que se resolverá firmando un convenio con el Ayuntamiento de Quintanadueñas. ¿Cómo está ese asunto?

A nivel de infraestructuras creo que hay muchísimo por hacer. Como decía Toché, el Burgos no parece de 2ªB por plantilla, por dirigentes ni por cuerpo técnico. Pero a nivel de infraestructuras tampoco tiene que ser un club de 2ªB. Aquí hay que hacer un montón de obras, desde grandes a pequeñas. Hay que hacer una revolución a nivel de infraestructuras. El Burgos es un club que tiene que tener su propia ciudad deportiva y un estadio moderno acorde a lo que merece y a los objetivos que tiene. Nuestras próximas inversiones serán a nivel de infraestructuras. Queremos tener un convenio a 30 años con el Ayuntamiento por el estadio. Lo queremos tener a largo plazo porque vinimos para quedarnos. Queremos hacer un club revolucionario en todos los sentidos. Hasta el momento, todo lo que hemos dicho lo intentamos cumplir a rajatabla y en esto tampoco vamos a fallar.

-En concreto, la situación de Quintanadueñas...

Estamos en negociaciones. Nos han recibido súper bien, excelentemente bien y hemos encontrado gente dispuesta a colaborar con el club. Entonces creo yo que si podemos avanzar en un convenio para un centro de entrenamiento en Quintanadueñas podría ser muy positivo para el club.

-¿Se materializará y cerrará a corto plazo?

La idea es que a corto plazo el Burgos pueda entrenar en Quintadueñas. Luego, que el Burgos pueda comprar este año sus propias tierras para la ciudad deportiva y que el año que viene pueda entrenar en su ciudad deportiva.

-¿Dónde estaría?

Estamos abiertos a negociar con cualquier propietario de terreno y con cualquier ayuntamiento de la zona que proponga condiciones interesantes para el club. Nosotros lo que queremos es tener una ciudad deportiva de alto nivel y creo que eso jerarquizará a cualquier ayuntamiento vecino o a cualquier propietario de tierra que entre en un convenio o nos venda sus tierras.

-¿Lo de Quintanadueñas sería un parche para salir de la situación actual?

No es un parche porque nos están ofreciendo un lugar de entrenamiento muy interesante, con condiciones muy buenas y con establecimientos muy buenos. Si el proyecto fuera otro te quedarías allí durante muchísimo más tiempo. Es excelente lo que nos ofrecen, pero la ambición es tal que nosotros queremos nuestra ciudad deportiva con una serie de condiciones que en ese lugar no se pueden desarrollar, como el entrenamiento y los partidos del fútbol base o tener un establecimiento para que duerman los chavales que vengan a jugar y sean de fuera de Burgos.

-También están pendientes de que el Ayuntamiento de Burgos pueda conceder un uso mucho más prolongado del Estadio Municipal El Plantío a cambio de invertir en él, principalmente en reemplazar césped de La Corrala y el del campo principal, además del mantenimiento. ¿Qué expectativas tienen y qué les permitiría contar con una concesión a 30 años?

Lo principal es hacer inversiones en el campo. Lógicamente eso para beneficio de la ciudad y eso es lo que hay que entender. Si la ciudad tiene un equipo potente en la liga española y el estadio que merece será mucho mejor para los burgaleses. Aquí se podrán brindar espectáculos deportivos y eventos de todo tipo. Eso vendrá muy bien a la ciudad. Dijímos que veníamos a sumar y realmente queremos colaborar con la ciudad para que pueda crecer. Si a nosotros nos otorgan el estadio, todo este tipo de eventos deportivos y de primer nivel mundial van a poder ser realizados porque el estadio va a tener una fuerte inversión para ser un estadio muy importante. Si el convenio se materializa creo que va a ser muy beneficioso para todos. No estamos cerrados a nada e incluso podemos estar abiertos a colaborar con otros equipos de fútbol y otros deportes de la ciudad a través del estadio, que no deja de ser municipal.

-¿A qué se refiere con eventos a nivel mundial? ¿Incluye conciertos?

Lo que sea. Partidos de otra competición de futbol como recibir a la Selección Argentina o un concierto musical o una final de rugby. Todo este tipo de eventos le podrán venir muy bien a la ciudad, la pondrá entre las discusiones de las primeras ciudades del mundo en realización de eventos y atraerá un turismo muy importante. Le agradecemos mucho al alcalde, Daniel de la Rosa, porque se ha brindado con nosotros de la mejor manera. Él piensa mucho en la ciudad y eso es muy importante.

-¿Y qué plazos le han dado?

Espero que antes de fin de año. Además el estadio necesita inversiones. Si asciende a 2ª, la Liga te da un año para arreglar el campo porque no cumple los requisitos de la Liga. Hay que hacer obras de las que no sé si el Ayuntamiento podría hacerse cargo porque tiene muchísimas prioridades antes del campo de fútbol. Creo que si se hace un proyecto ambicioso hay que acompañarlo en todos los sentidos porque si no hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, en 2ª no se puede tener La Corrala ahí porque es un acceso para las gradas. Son obras de fondo que requieren de un convenio por el medio. Si no, el Burgos no tiene capacidad para hacerlas.

-Por otro lado, el buen pie con el que han comenzado los ha llevado a firmar una gran campaña de abonados, que ha marcado una de las cifras más altas que se recuerdan (4.500). Siendo sinceros, ¿esperaban esa respuesta popular?

Siendo sincero, esperaba una gran respuesta popular porque fue el porqué de nuestra llegada al Burgos. Creíamos que había un gigante dormido que era la afición y lo que había que hacer era revivirlo. Hemos apuntado todas nuestras balas para que eso sucediera y hemos tomado decisiones que han beneficiado muchísimo al aficionado burgalés y, además, ha despertado por presentarle un proyecto deportivo ambicioso. No fue solo por despertarlo, sino porque creemos que la gestión debe ser así y el burgalés podía acompañar al equipo. Los componentes se fueron combinando y hoy en día tenemos el proyecto que queríamos plasmar.

-¿Han establecido contactos con Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos, con el objetivo de encontrar sinergias entre ambos proyectos?

Lógicamente. El proyecto del baloncesto es de admirar porque ha llevado al deporte burgalés a la primera línea del deporte español. Ignorar eso sería de necios. Nosotros queremos llevar al fútbol al primer nivel de España. Entonces, creo que el deporte burgalés debería trabajar unido.

-¿Han establecido sinergias?

El mes de agosto, para los que trabajamos en deporte, es el más intenso porque se prepara la temporada. Ellos están muy enfocados en su club, nosotros en el nuestro, pero hemos tenido reuniones positivas en las que creemos que a futuro se puede trabajar en conjunto por el deporte burgalés.

«A finales de septiembre se hará una reunión de accionistas y se plasmarán todos los contratos de compraventa»

-Hablemos de la situación económica. La inversión del proyecto de los Caselli ha sido alta. En números gruesos, ¿cuál es la situación económica con la que afronta el Consejo de Administración del Burgos CF esta temporada?

Todos los clubes en 2ºB son deficitarios porque no reciben los ingresos de los equipos de la Liga, que garantiza un mínimo de ingresos siempre. Lo deficitarios que sea cada uno depende de su creatividad, del marketing y de la capacidad financiera-económica. Hoy en día estamos generando ingresos importantes. En el Burgos tuvimos la creatividad y el marketing de poner los precios más bajos y así pudimos tener más abonados. Recaudamos más en abonos que la temporada pasada. Es cierto que se requiere una gran inversión del propietario, de la familia Caselli, y económicamente hablando creo que es importante dar un paso atrás en este parte del proyecto para luego dar dos pasos hacia adelante, que es cuando estás en otra categoría. Si te frenas y no lo entiendes de esta manera es muy complicado ascender.

-¿Ya se puede hacer pública la cuota de participación que representan los accionistas que encabezaban el anterior consejo?

A finales de septiembre se hará una reunión de accionistas y se plasmarán todos los contratos de compraventa.

-¿En qué situación está la tienda?

La idea es que se abra en el transcurso septiembre. Cuando terminemos las obras del palco, que lo hemos pintado y cambiado las butacas, encararemos una serie de obras. No hay que hacer muchas cosas, pero la idea es tener una tienda de primer nivel donde se puedan ver los partidos del Burgos, la gente pueda quedar y tomar unas tapas. Va a ser casi un centro social del Burgos en el centro de la ciudad.

-Por último, ¿qué es lo que más y lo que menos le ha gustado del club?

Lo que más, la afición. El día de la presentación fue un día de muchísimas emociones. Ver a tanta gente con ganas de que el club crezca y vuelva a ser lo que fue me generó muchísima emoción. Lo que menos, el frío. No lo sentí como tal porque no hubo mucho, pero creo que será eso porque no soy amigo del frío.