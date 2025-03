Ramis: «Ante el Almería tenemos que hacer un partido de excelencia»

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 20 de marzo 2025, 13:55 Comenta Compartir

Las tres victorias consecutivas cosechadas por el Burgos CF han permitido al equipo respirar más tranquilo. No en vano, esos nueve puntos han permitido al conjunto blanquinegro abrir una pequeña brecha con la zona peligrosa de la tabla y han metido a varios equipos en la pelea, lo que siempre da un plus de confianza. Y eso a pesar de no haber desplegado un juego excelso.

El problema es que «todavía quedan 33 puntos en juego» y aquí no puede relajarse nadie. «Ganar tres jornadas consecutivas» es sin duda positivo, pero «en otras dos jornadas puede cambiar todo». «No tenemos margen. Si fallamos lo vamos a pagar», ha asegurado Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF en la previa del partido frente al Almería.

Un partido que, a la vista de la situación, se antoja tan importante como «difícil». Importante por intentar mantener la dinámica y difícil porque la UD Almería es uno de los 'cocos' de la categoría, a pesar de que ahora mismo se encuentre fuera de la zona de play off.

«Es un equipo tremendamente efectivo» que en el último tercio del campo actúa como una apisonadora gracias, en parte a sus «individualidades». «Cuando tienes un jugador que marca 20 goles no puedes estar en otro sitio que no sea arriba», ha valorado Ramis al tiempo que aseguraba que, además, «han ido ganando en sentimiento colectivo».

Así las cosas, la UD Almería se erige como rival duro de roer, que obligará al Burgos a «hacer un partido de excelencia» si quiere sacar algo positivo. «Tenemos que ser muy contundentes» en defensa y ser capaces de aguantar los «momentos complicados», que los va a haber, según el técnico catalán.

En todo caso, Ramis insiste en lanzar un mensaje de confianza absoluta en su equipo. «El equipo siempre ha estado responsabilizado» y es «capaz» de sacar brillo a su juego y competir contra cualquiera.

Con todo, el entrenador deberá plantear el partido con algunos cambios obligados. Appin y Elady continúan en el dique seco, mientras que Edu Espiau y Borja Sánchez no estarán disponibles por sanción. Tampoco estará disponible Rubén Quintanilla, que no podrá ser incluido en la lista por motivos contractuales al estar cedido por el Almería.