Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF. Carlos Gil Roig

Ramis: «Hemos hecho un partido completo y muy inteligente»

Insiste en que su «equipo es humilde y honesto». El discurso no es estar segundo, sino trabajar la semana y tratar de ganar al Castellón en el próximo partido

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

Sin apartarse un milímetro de su habitual rigor y valorando que su equipo es un grupo «humilde y trabajador», Luis Miguel Ramis, explicó en la sala de prensa del Onetime Butarque de Leganés, que su equipo había hecho un partido «completo y muy inteligente» ante los pepineros.

El míster burgalesista valoró la victoria por ser ante un rival de «calidad», pero puso sobre la mesa el trabajo serio y equilibrado de su equipo. El Burgos, explicó Ramis, tenía que «estar muy junto y eso obligaba a pasar mucho tiempo en algunas situaciones defendiendo». El plan del entrenador era «desordenar» al Leganés; y le ganó la partida a Paco López, otro estratega de categoría.

Entiende que esta tarea fue mucho mejor en «la segunda parte»; fue entonces cuando cuidaron tener «mucha más continuidad con balón, en situaciones «más de transición para y de espacio para correr», reconocía.

«Recompensa a un trabajo bien hecho»

Ha resumido el encuentro ante el Leganés como «un partido muy bien leído, muy bien trabajado conforme a lo que sabíamos». Eso sí, por poner un 'pero' Ramis cree que su once ha concedido «demasiados córneres, pero los hemos defendido muy bien», ha sentenciado

Para Ramis, la victoria de calidad en Leganés es «una recompensa a un partido a un trabajo bien hecho, pero ya está». Lo siguiente es «seguir trabajando y creciendo». Sirve de poco estar en ascenso directo, a falta aún de varios partidos esta jornada.

A Luis Miguel Ramis no le preocupa estar segundo, en ascenso directo, y recuerda que el fútbol está lleno «de francotiradores por todos los lados y en cuanto asomas la cabeza, puedes llevarte un disgusto». Por eso insiste en que quiere que su equipo «sea humilde, honesto y muy respetuoso con todo»

