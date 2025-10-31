Ramis: «Mi sensación es que vamos a más» El entrenador del Burgos CF mantiene la cautela, pero ve al equipo en «una línea muy buena» antes de medirse a un complicado Leganés

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 19:18

El Burgos CF ya ha superado un cuarto de la competición liguera y ha dado un paso al frente - con sufrimiento, eso sí- en la Copa del Rey. Y, por el momento, las sensaciones que transmite el equipo «son buenas», al menos a juicio de su entrenador, Luis Miguel Ramis, que acaba de cumplir un año en el banquillo de El Plantío.

«Mi sensación es que vamos a más. Tenemos más posibilidades de plantilla» y «lo que veo en el día a día» apunta a que «la línea es bastante buena». Así, y a pesar de mantener la «cautela» en una competición tan complicada como la Liga Hypermotion, el técnico catalán entiende que el equipo «puede mejorar y crecer».

Y en ese contexto, el cuadro blanquinegro visitará este sábado Butarque para enfrentarse a un Leganés al que quizá le está costando algo más de lo esperado, sobre todo en casa, pero que Ramis no duda en que acabará arriba. «Creo que van a ir a más. Es algo habitual en este tipo de equipos», que tras el descenso de Primera tardan algo en tomar el pulso a la competición, pero que acaban dando la cara en muchas ocasiones.

El Leganés, un equipo «con mucha madurez»

Además, el conjunto madrileño es un equipo «con mucha madurez». «Tiene muchos jugadores con experiencia en Primera. Ofensivamente tiene jugadores veloces y con talento y progresa bien», pero «no tiene problemas en tener fases defensivas largas», ha analizado el técnico.

Frente a eso, el Burgos CF intentará mantener su identidad, concediendo «poco» e intentando «tener buenas fases con balón». «Cuando tengamos el balón debemos darle continuidad y crecer en el partido» para intentar rascar la que sería la tercera victoria consecutiva.

Una victoria que, en caso de sustanciarse, supondría un espaldarazo para el Burgos en este tramo de la competición, en la que ha conseguido asomar la cabeza en la zona de play off.

Misma idea

En este sentido, se prevén pocos cambios respecto al equipo desplegado por Ramis en las últimas jornadas, al menos a priori. Máxime teniendo en cuenta el resultado obtenido en los dos últimos compromisos ligueros y el reparto de cargas derivado del partido de Copa del Rey, en el tuvieron protagonismo parte de los jugadores con menos minutos hasta la fecha.

A este respecto, el propio Ramis ha reconocido que el cuerpo técnico toca al equipo «en función del rendimiento del grupo, de lo que vamos viendo durante la semana y de por dónde intuímos que puede ir el rival». En todo caso, ha puntualizado, «aún utilizando a los mismos jugadores, el equipo es capaz de variar comportamientos y posicionamientos durante el partido en función de lo que nos propone el rival».

Lo que está claro es que el técnico catalán tiene cada vez más opciones sobre la mesa, toda vez que la enfermería se va vaciando poco a poco. Expósito y Mollejo ya están en dinámica de grupo y la única baja segura para el partido frente al Leganés es la de Chapela, al que todavía le queda un tiempo para volver a vestirse de corto.

