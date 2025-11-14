Ramis subraya la importancia del derbi ante el Mirandés: «Los tres puntos nos pondrían en una situación muy positiva» El Burgos CF afronta este domingo uno de los partidos marcados en rojo del calendario: el derbi frente al Mirandés. Un encuentro especial que, como reconoció este viernes el entrenador blanquinegro, Luis Miguel Ramis, se ha vivido de manera distinta durante toda la semana en el vestuario

El próximo domingo, 16 de noviembre, a las 18:30 horas, el Burgos CF y el Club Deportivo Mirandés protagonizarán el primer derbi regional de la temporada. Un encuentro que no ha modificado el plan de trabajo de la plantilla, aunque el propio ténico burgalés, Luis Miguel Ramis, no oculta lo especial del enfrentamiento: «Sabemos la importancia del partido y de los tres puntos», aseguró el técnico.

Un duelo con carga emocional

Ramis insistió en que el componente emocional será clave en Anduva. «Lo emocional es siempre importante en cada partido. El domingo podemos sacar tres puntos que nos pondrían en una situación clasificatoria muy positiva», valoró.

Pese a la victoria lograda por el Mirandés en la última jornada, el entrenador del Burgos insistió en que el foco debe seguir puesto «en nosotros y en nuestros objetivos».

Un Mirándes con nuevo técnico

El conjunto rojillo afrontará el derbi con nuevo entrenador, aunque Ramis no espera una transformación radical: «Creo que con el nuevo entrenador no va a cambiar mucho el Mirandés que esperamos. Seguro que habrá implementado algunos ajustes, pero nos esperamos un equipo parecido. Lo que sí va a ganar es esa ilusión que genera el cambio en la plantilla».

El técnico recordó que, pese al triunfo reciente, el rival llega tras una racha complicada: «Vienen de no sumar muchos puntos y eso merma anímicamente. La victoria les da un respiro, pero siguen en una situación delicada. La posición en la tabla no significa nada, porque esta liga está muy igualada».

Anduva, en obras y con aforo limitado

Ramis también se refirió a la situación del estadio, que vive restricciones por las obras: «La situación del estadio es algo que les sucede a varios equipos. Puede ser perjudicial y más para un equipo de estas características».

El entrenador lamentó además que el derbi no pueda disputarse con un aforo completo: «Es una pena que el estadio no esté lleno en un derbi de estas características. Es un gran partido y la gente no puede ir, pese a ser un desplazamiento muy cercano, porque no hay entradas. A mí me gustaría siempre que el campo estuviese lleno».

Estado de la plantilla y una única baja

En el plano deportivo, el Burgos CF podrá contar con toda la plantilla salvo Chapela, que continúa recuperándose: «Está dando pasos hacia adelante y esperemos que pronto pueda volver con el grupo, pero hay que ir poco a poco porque no queremos otra recaída».