La Junta anuncia la ampliación del programa de viajes del Club de los 60 Un grupo de viajeros del programa el Club de los 60 en el aeropuerto de Villanubla. / J. M. En 2020 el programa contará con ocho destinos nuevos y cuatro que se recuperan de otros años EL NORTE Valladolid Miércoles, 19 junio 2019, 11:11

Aunque la cantidad de destinos será la misma que en 2019, se varían y se incorporan nuevos destinos en función de la demanda y sugerencias de las personas mayores, según aparece reflejado en la convocatoria que se ha publicado en el BOCYL. Los destinos son cuidadosamente evaluados por la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que cumplan los objetivos del programa y las expectativas de sus participantes, y su variedad hace que haya destinos al alcance de todos. Así, de los 34 destinos, 18 son fuera de España (3 transoceánicos, 1 internacional de larga distancia, 1 crucero y 13 destinos por Europa), y 16 dentro de España (12 nacionales, entre ellos una isla, 2 destinos de Ruta 60 y 2 destinos de 'Viajes para todos').

En 2020 el programa contará con ocho destinos nuevos y cuatro que se recuperan de otros años. Los nuevos destinos serán China, Perú, Suiza, Zaragoza y Teruel, Extremadura, Ruta 60 Jacobea por Castilla y León, Viajes para todos Barcelona y Viajes para todos Benidorm. Los cuatro destinos recuperados de otros años son el Crucero por el mar Mediterráneo, Costa Brava, Huelva y Oropesa del Mar con balneario, y se repiten 22 destinos respecto al programa de este año que son: Argentina, Alemania oeste, Cuba, Praga – Viena – Budapest (en primavera y en otoño), Noruega, Croacia, Países Bajos, Italia Sur, París, Sicilia, La Toscana, Moscú-San Petersburgo, Grecia, Peñíscola, Costa de Almería, Galicia, Gran Canaria, Sevilla – Córdoba, Pueblos Blancos, Marbella y Ruta 60 Siguiendo al Duero-Douro.

Además, son destacables otros dos programas específicos de viajes como son 'Ruta 60 Castilla y León y más' y 'Viajes para todos'. El programa 'Ruta 60 Castilla y León y más' incorpora un nuevo destino, Ruta Jacobea por Castilla y León y repite, debido a la demanda, el destino Ruta 60 Siguiendo al Duero-Douro. En cuanto al programa de 'Viajes para todos', de se han programado dos nuevos destinos; creado en esta legislatura, para apostar por viajes integradores en los que también puedan participar personas con discapacidad que necesiten apoyos especiales, en su diseño se ha contado con la participación de CERMI. Las propuestas de este año para estas personas son Viajes para todos Barcelona y Viajes para todos Benidorm.

Programa de viajes del 'Club de los 60'

La apuesta de la Junta por el programa de Viajes del 'Club de los 60' se basa en que esta iniciativa contribuye a mejorar la calidad de vida de los mayores y a prevenir la dependencia al favorecer su enriquecimiento cultural y las relaciones sociales con otras personas de su edad. Además, la satisfacción de los usuarios de este programa es muy alta, ya que el 90% de participantes lo valoran muy positivamente y además contribuye a crear y mantener empleo. Se estima que el programa genera un movimiento de capital de unos 25 millones de euros anuales en Castilla y León. Desde la Junta señalan que este programa se desarrolla a través de las agencias de viajes, que son las que asumen los gastos sin que suponga ningún coste para la administración.

El perfil de los viajeros está evolucionando y también el de sus preferencias a la hora de elegir destinos. Se observa que los viajes internacionales son cada vez más demandados, sobre todo por los nuevos socios que únicamente solicitan este tipo de destinos. Por otra parte, desde el programa obsevan que los viajes nacionales son demandados por las personas de mayor rango de edad y principalmente en la campaña de primavera.

Para el año 2020 el programa de viajes del 'Club de los 60' incorpora novedades centradas en aumentar las plazas ofertadas en primavera, mejorar la calidad que se ofrece y facilitar el acceso al programa a los mayores. Así, se incrementa el número de plazas de la campaña de primavera con 1.950 plazas más respecto al año anterior por ser la época del año más demandada por las personas mayores, lo que supondrá un total de 32.950 plazas para todo el año, 2.732 plazas más que las que se ofertaron en 2017.

Mejoras para flexibilizar la participación de las personas mayores

Con la intención de seguir mejorando la calidad de los servicios del programa y de hacer más sencilla y flexible la participación de los mayores, se han introducido una serie de medidas que responden a las demandas hechas por los propios socios del Club. Así, desde la Junta indican que los socios del 'Club de los 60' tienen la posibilidad de elegir su acompañante, que podrá ser otro socio o cualquier persona mayor de edad que haya cumplido 18 años, eliminándose el requisito de tener que estar empadronado en Castilla y León. Aunque en los casos en que el Socio del club de los 60 no pudiera viajar por alguna causa, si el acompañante no es socio tampoco podría hacerlo. Esta modificación se justifica porque en la comunidad existen socios del 'Club de los 60' que quieren viajar con alguno de sus hijos o algún familiar pero hasta ahora no podían hacerlo porque estaban empadronados fuera de Castilla y León.

El 'Club de los 60', otra forma de favorecer el envejecimiento activo

El Programa de Viajes del 'Club de los 60', destinado a Personas Mayores, se contempla como el programa estrella dentro de las actuaciones desarrolladas por la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se incluye dentro de la 'Estrategia de Prevención de la Dependencia y Promoción del envejecimiento activo 2017-2021', que responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con la mejora constante de la calidad de vida de las personas mayores de la Comunidad. Esta estrategia funciona a través de una atención centrada en la persona, su autonomía y preferencias y supone una nueva forma de entender el envejecimiento activo con la persona como protagonista de su propio proceso de envejecimiento. Así las actuaciones del 'Club de los 60' integran todas aquellas actividades a favor de la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia dirigidas al mantenimiento y a la mejora del bienestar físico, social y mental de las personas mayores, con el objetivo de favorecer su capacidad funcional y vida independiente durante el mayor tiempo posible.

Entre los programas para personas mayores del 'Club de los 60', además del de Viajes, cuya convocatoria para el año 2020 se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, destacan el Programa de Termalismo con más de 2.800 plazas, el programa Interuniversitario de la Experiencia con 5.216 alumnos este último curso, el programa de Acercamiento intergeneracional o los programas de promoción del asociacionismo en el medio rural, que apoyan a las 1.911 asociaciones de mayores de la comunidad. El 'Club de los 60' es una iniciativa única en España, de cuya aceptación dan buena muestra sus cifras, ya que en la actualidad cuenta con más de 335.116 socios. Esto supone que más del 43 % de las personas mayores de 60 años de Castilla y León pertenecen al Club.