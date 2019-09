Todos los grupos, salvo PP y Vox, muestran su apoyo a aprobar ley LGTB+ en Castilla y León Manifestación LGTB en Palencia. / Antonio Quintero El colectivo reclama que la normativa es urgente EL NORTE Valladolid Jueves, 5 septiembre 2019, 19:09

Los dos procuradores autonómicos de Podemos, el de la UPL y el de XAV han mostrado este jueves su apoyo a los colectivos LGTB+ de Castilla y León para sacar adelante la Ley de Diversidad Sexual de la Comunidad, por lo que, hasta el momento, solo el PP y Vox no han suscrito la petición de los colectivos.

Después de reunirse con la procuradora de Podemos Laura Domínguez en representación del Grupo Mixto, los colectivos LGTB+ de la Comunidad han logrado sumar el apoyo de otros cuatro procuradores en la Cámara, que se añaden a los 35 síes que ya tienen del Grupo Socialista y a los 12 de Ciudadanos.

De este modo, al contrario que en la pasada legislatura, cuando esta ley no superó el periodo de tramitación al no apoyarla el PP, que ostentaba la mitad de los procuradores de la Cámara, en esta décima legislatura la Ley de Diversidad Sexual ya sumaría una mayoría en las Cortes, con un total de 51 votos a favor (PSOE, Cs, Podemos, UPL, XAV) de los 81 representantes en la Cámara.

El argumento que esgrimió la pasada legislatura el Grupo Popular para no apoyar esta ley autonómica es que en el Congreso de los Diputados estaba en tramitación una ley nacional, por lo que instaban a estos colectivos y al resto de grupos de la Comunidad a esperar a que hubiera una ley nacional para aprobar la autonómica.

No obstante, como han señalado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) en un comunicado, hasta el momento el PP no ha dado contestación a la petición de reunión enviada. Algo que sí que ha hecho el único representante de Vox, que ha exhortado a estos colectivos a dirigirse a la formación a nivel nacional, ya que aseguró que esta ley no era de su competencia.

Según ha indicado la presidenta de Lesgávila, Amanda Azañón, los colectivos LGTB+ de la CCAA seguirán «hasta el último momento» insistiendo para lograr el mayor apoyo posible de la Cámara, porque es «urgente» que se apruebe esta ley en la Comunidad porque el colectivo «lo tiene muy difícil» en Castilla y León.

«La atención sanitaria integral a las personas transexuales no espera. Los protocolos para menores transexuales no esperan. Nuestras vidas no esperan y necesitamos ya una ley que nos dé derechos e igualdad en la comunidad», ha sentenciado Azañón.