«Si yo lo hago bien, ¿por qué me van a quitar?», se preguntan los alcaldes de Cs Andrés García, Francisco López e Isidoro Díez. / El Norte Regidores de la formación naranja apoyan la limitación de mandatos, aunque no en los pueblos pequeños ALICIA PÉREZ Zamora Domingo, 9 junio 2019, 11:20

Alcaldes de Ciudadanos de la comunidad autónoma se muestran a favor de la propuesta que hizo Francisco Igea al Partido Popular de limitar mandatos a ocho años en ayuntamientos y diputaciones, aunque no extenderían esta medida a los pequeños municipios de Castilla y León, donde incluso aseguran que ya hay dificultades para encontrar personas que quieran integrar las candidaturas electorales. Lo cierto es que la propuesta trasladada al equipo de negociación del PP exige solo ese requisito a los altos cargos de la Administración regional, a los presidentes de diputación y a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.

Francisco López es primer edil por Ciudadanos de Villafranca de la Sierra, un municipio abulense de 132 vecinos. Lleva como alcalde desde 2015 y es más estricto con el PP que sus jefes regionales. López asegura que a los cargos del Partido Popular habría que limitarles los mandatos a cuatro años porque «tienen a esta comunidad en una parálisis total durante muchos años y perdiendo miles y miles de habitantes y no hacen nada por resolverlo».

Comparte esta limitación a ocho años para los altos cargos, pero considera que no sería aplicable a regidores de municipios pequeños como el suyo, donde hay dificultades para que se presenten candidatos a las elecciones. «En un pequeño pueblo todo es diferente», manifiesta, y además asegura que en una de estas localidades ocho años es poco tiempo para hacer proyectos porque «la burocracia va muy lenta». En su caso, si en Ciudadanos le limitasen los mandatos, se iría a otro partido para intentar seguir trabajando por su pueblo. «Si yo no hiciera nada, entiendo que me quitaran también, pero si una persona es honrada y lo hace bien, para qué vas a quitarla», se pregunta.

Otro de los alcaldes electos por Ciudadanos es Isidoro Díez, regidor del municipio leonés de Acebedo, con unos 200 habitantes. Ya fue alcalde por UPL. Después tuvo un parón y en el último mandato dirigió el municipio como independiente. Este será su cuarto periodo, aunque no han sido todos consecutivos. Considera que la propuesta de la formación naranja es para ediles de grandes ciudades o poblaciones en las que tienen una dedicación exclusiva y viven de la política. En este caso comparte la propuesta de Igea, aunque tampoco la extrapolaría a los ayuntamientos pequeños. «En las poblaciones pequeñas limitar los mandatos es muy complicado porque cada vez hay menos gente y estamos encontrando más problemas para completar listas y para lograr candidatos».

En Segovia solo hay un alcalde electo de Cs y es Andrés García Sanz, de Lastras de Cuéllar. En este caso, el regidor, que lleva desde el año 2015, se muestra a favor de la propuesta y no le importaría que le limitaran sus mandatos a ocho años, entre otras cosas porque cuando acabe el próximo tendrá 77 años. «En estos cuatro años hemos cogido el pulso a lo que el pueblo necesita y otros cuatro más creo que serían suficientes», explica sobre una localidad más grande que los anteriores, con unos 355 vecinos. Al alcalde de Lastras de Cuéllar le parece bien que se limiten los mandatos para dar paso a otros y que los políticos «no se adocenen y se queden de por vida en el sillón».