Igea reitera que la fusión de municipios se plantea para la próxima legislatura El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda), junto al vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. / Alberto Mingueza Mañueco asegura que no le consta que Ciudadanos pretenda una fusión de municipios y dice que eso no supone que vaya más gente o menos al medio rural EL NORTE Valladolid Lunes, 16 septiembre 2019, 20:38

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, reiteró hoy que la fusión de municipios se plantea para la próxima legislatura y en este mandato se trata de aprobar los mapas rurales y constituir las mancomunidades de interés general como paso intermedio.

Igea respondió así a las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que no le consta que Ciudadanos pretenda una fusión de municipios en Castilla y León. Mañueco quiso dejar claro que el PP no lo contempla porque una medida de este tipo «no supone que vaya a haber más o menos gente en el medio rural».

Sin embargo, Igea subrayó que ellos tienen su «propia idea» sobre el modelo territorial, pero para la siguiente legislatura dado que en ese punto no hay acuerdo con el PP, según informa Ical. Por ello, señaló que lo primero es aprobar los mapas de ordenación rurales, pendientes de la pasada legislatura, y constituir las mancomunidades de interés general como recoge la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio aprobada en septiembre de 2013 por consenso de PP y PSOE. El vicepresidente de la Junta recalcó que «no se pide ir más allá» pero añadió que Cs «tiene su proyecto», a la vez que apuntó a quién piden los pequeños pueblos responsabilidades cuando no pueden prestar los servicios básicos.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que los municipios forman parte de la idiosincrasia de Castilla y León y señaló que preside un «Gobierno conjunto formado por dos fuerzas políticas» para remarcar la unidad de su Ejecutivo. En este sentido, preguntado por la convivencia con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, señaló que estos meses han demostrado que han sido «capaces de demostrar» que se puede alcanzar un acuerdo «desde el diálogo sincero» para sacar adelante un programa de gobierno. «Eso no quiere decir que no tengamos nuestras cosas como cualquier matrimonio de convivencia, pero las discutimos en casa y no en público», remarcó el presidente: «algo que recomiendo a todo el mundo», concluyó.