Instalan 18 nuevas estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en las carreteras de Castilla y León para reforzar la vialidad invernal La Consejería de Movilidad y Transformación Digital impulsa el suministro e instalación de 18 nuevos equipos por 135.000 euros

BC Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en la modernización de la gestión de sus carreteras con la licitación del suministro e instalación 18 nuevos equipos de nuevas estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada en la red autonómica. De esta forma, se completa y refuerza la cobertura existente para disponer de información más precisa y anticipada que permita garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, que pone a disposición de las administraciones una plataforma para monitorizar servicios públicos en tiempo real. Gracias a esta herramienta, los responsables de la gestión de carreteras pueden visualizar, de forma individual o conjunta, los datos de cada dispositivo desplegado, incluidos parámetros como temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada.

Aprovechando dicha plataforma, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con el objeto de posibilitar una mejora en la gestión inteligente de la vialidad invernal e información al ciudadano, ha instalado sensores que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, y también estaciones meteorológicas que indican los parámetros más importantes de las condiciones ambientales e incluso la temperatura de la calzada. En total son 127 los ya instalados.

El contrato, con un presupuesto base de 135.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Esta actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, refuerza la estrategia de digitalización aplicada a la vialidad invernal y permitirá mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

Estos son los 18 nuevos equipos que se instalarán:

• Ávila. CL-610, pk 70.560, Madrigal de las Altas Torres

• Burgos. CL-629, pk 44.300, La Mazorra

• Burgos. CL-629, pk 84.750, La Mazorra

• Palencia. CL-615, pk90.215, Guardo

• Palencia. P-210, pk 36.006, Cardaño de Abajo

• Palencia. P-225, pk 30.323, Valderrábano

• Salamanca. SA-100, pk 5.113, La Hoya

• Salamanca. SA-104, pk 23.280, Gallegos de Solmirón

• Salamanca. SA-201, pk 24.450, La Alberca

• Salamanca. SA-214, pk 4.500, Guijuelo

• Segovia. CL-605, pk 15,440, Puente Oñez

• Segovia. SG-323, pk 14.200, Mirador Zuloaga

• Soria. SO-615, pk 19.000, Puerto de Oncala

• Soria. SO-830, pk 17.000, Puerto de Sana Inés

• Soria. CL-101, pk 16.000, Puerto de la Carrasca

• Soria. CL-101, pk 92.800, Altos de Villasayas

• Soria. SO-160, pk 33.540, Alto del Mojón de la Lastra

• Zamora. CL-612, pk 69.830, Tierra de Campos