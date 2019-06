El PP 'pierde' el acta de la mesa clave de León tras proceder a un borrado en los teléfonos móviles

Donde dije digo...

Eduardo Tocino ha negado este domingo cualquier conocimiento sobre la mesa 7-5B sin embargo textualmente, en coversación mantenida con leonoticias este sábado aseguraba literalmente:

- ¿Eras el responsable de distrito en la mesa 7-5B?

- Sí, sí, sí, sí... llevaba... esto... Juzgados, Centro Cívico de El Crucero, Quevedo y Pastorinas...

- ¿Los apoderados e interventores de cada mesa tenían que mandar al jefe de distrito el acta del partido y luego éste la enviaba al partido?

- Si... si... (el estadillo), si... si

- ¿En la foto que le mandan se daba como ganador al PSOE en esa mesa?

- Tendría que mirar a ver lo que tengo y lo que no tengo... la verdad es que después de todo esto he hecho entre todas las fotos y todas las capturas... he hecho una limpieza del teléfono grande...

- A tí, al parecer, te remitió el acta Noemí (Noemí Acevedo, representante del PP en el colegio Pastorinas y mesa 7-5B)...

-... Sí, sí, si, si, si... como todos los que había en esas mesas.