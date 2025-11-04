Policías locales de Castilla y León y Portugal se forman en gestión de riesgos en grandes concentraciones humanas Expertos de varios ámbitos imparten un curso organizado por la La Agencia de Protección Civil y Emergencias en León y dirigido a los mandos policiales

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha ofrecido respuesta a la demanda de los mandos de policías locales de la Comunidad sobre la necesidad de recibir formación en gestión de grandes concentraciones de personas que, en gran parte debido a las redes sociales, afloran por generación espontánea y sin planificación previa. Esta nueva realidad conlleva riesgos para la seguridad ciudadana y plantea un desafío para las Policías Locales en el ejercicio de sus competencias.

Debido a que este fenómeno tiene un origen virtual, ningún territorio está exento de que las concentraciones espontáneas puedan terminar en una emergencia de protección civil. Por ello, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha incluido esta formación como parte del proyecto PROCTEPGER_HORIZONTE_27, cofinanciado por el fondo europeo FEDER a través de Interregy compartido con diputaciones y ayuntamientos de la Comunidad y con la región portuguesa Comunidad Intermunicipal das Beiras y e Serra da Estrela (CIMRBSE). Se trata de una gran ocasión para que mandos de policías locales de Castilla y León compartan sus experiencias en la materia con seis homólogos portugueses.

Entre el profesorado se encuentran, entre otros, un criminólogo, un fiscal, un oficial de la policía municipal y un periodista. En una u otra vertiente, todos se han especializado en el montaje de los dispositivos que hacen de grandes eventos un éxito desde el punto de vista organizativo.

Durante las catorce horas lectivas que durará la formación estos expertos compartirán con el alumnado: las tipologías de eventos de grandes concentraciones humanas en espacios abiertos o cerrados, eventos deportivos, oficiales, festivos, reivindicativos, etc; así como el marco normativo legal y técnico aplicable a este tipo de eventos; las herramientas más novedosas para evaluar y analizar los riesgos en eventos de grandes concentraciones humanas y las habilidades para la planificación de la prevención y las operaciones de emergencia; los instrumentos para implantar los planes de prevención necesarios; Mecanismos para la gestión y coordinación de personal, medios y recursos de las intervenciones; La comunicación de las emergencias en las que puedan derivar las concentraciones de personas; Promover el encuentro e intercambio de conocimiento sobre las distintas experiencias en la gestión de grandes eventos entre España y Portugal; Facilitar mecanismos para la coordinación entre los organismos responsables de la actividad y el sistema público de protección civil y emergencia y, por último, estudiar casos recientes y extraer lecciones aprendidas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha clausurado el curso y ha mostrado la preocupación por las consecuencias para la seguridad ciudadana que pueden tener las concentraciones espontáneas: «No importa la razón por la que la miles de personas se reúnen en unos pocos metros cuadrados, puede que alberguen la mejor de las intenciones, pero quienes tenemos responsabilidad en materia de protección civil debemos poner los medios para impedir que una concentración de personas sea espontánea o no, acabe en un caos y que el caos lleve a la catástrofe», ha insistido.