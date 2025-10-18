El PP aspira en Burgos a ganar con «contundencia» las elecciones autonómicas El presidente provincial del PP, Borja Suárez, acusa a Daniel de la Rosa de «mentir» al decir que se iba a marchar del Ayuntamiento de la ciudad

El presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, aseguró hoy que el objetivo de su partido de cara a las próximas elecciones autonómicas es ganar con «contundencia» en la provincia. Respondió así a las palabras del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien aseguró que los socialistas quieren conservar los cinco procuradores.

«Si esa es la carta de presentación del adversario, estamos contentos porque la aspiración del PSOE es volver a perder las elecciones», afirmó Suárez a preguntas de los medios. En este sentido, explicó que los 'populares' quieren «seguir liderando un proyecto de transformación» en la Comunidad, y por tanto irán a estos comicios con el objetivo de ganar con «contundencia».

«La aspiración del PP es seguir siendo un partido que sirva a los intereses de los ciudadanos, que genere un proyecto ilusionante, que transforme la comunidad, que la adapte a un mercado más competitivo, que le dé oportunidades a los jóvenes, que siga siendo líder en un escenario de servicios sociales, industrial, económico, y de liderazgo en la educación«, añadió.

En este punto, volvió a dirigirse a De la Rosa, al que acusó de «mentir» al decir que se iba a marchar del Ayuntamiento de Burgos al asumir el nuevo cargo al frente del PSOE autonómico. «No se ha ido del Ayuntamiento de Burgos y posiblemente se vaya a última hora y dejando un recado», apostilló. «Si a De la Rosa le interesa seguir perdiendo elecciones, todo el campo del mundo para seguir haciéndolo», concluyó Borja Suárez.