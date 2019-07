Raúl de la Hoz pide al PSCyL que deje de intentar «confundir» y «manipular» a los ciudadanos con los datos de la listas de espera Los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo. / Rubén Cacho / ICAL El portavoz del Grupo Popular segura que la Junta «nunca ha mentido y nunca lo hará» en un asunto tan sensible EL NORTE Salamanca Viernes, 26 julio 2019, 16:56

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla, Raúl de la Hoz, aseguró hoy que la Junta de Castilla y León «nunca ha mentido y nunca lo hará» en la información relativa a las listas de espera de la sanidad pública, y rechazó las críticas del PSOE después de que ayer el portavoz del ejecutivo autonómico, Francisco Igea, informara de que casi 9.000 pacientes no figuraban en la lista de espera estructural.

De la Hoz, en una rueda de prensa conjunta junto a la portavoz de Ciudadanos, Carlota Amigo, en la que presentaron una iniciativa para hacer una reforma exprés del Estatuto de Autonomía y suprimir los aforamientos, recalcó que tanto el objetivo del PP como el de Ciudadanos en ser rigurosos y más en una materia como la sanidad, y reclamó al PSCyL que deje de intentar «confundir» y «manipular» a la opinión pública.

El portavoz popular indicó que no hay confundir la lista de espera estructural, la que se elabora en función de criterios establecidos por una ley de carácter estatal, y la lista de espera total, según informa Ical. «Es falso decir que hay 9.000 personas más en la lista de espera estructural de las que han sido reconocidas», afirmó. En este sentido, indicó que en la lista de espera estructural no se incluyen las personas que no han podido ser operadas por decisión médica o los pacientes que rechazan pasar por el quirófano o una derivación para ser intervenidos en otro hospital.

Por su parte, Amigo recalcó que el vicepresidente fue muy claro, diferenciando lo que es la lista estructural y el desfase con la lista total, e informando que se comprobará con cada gerencia la diferencia entre ambas listas.