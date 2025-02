De la Rosa: «No vale con ganar, hay que gobernar en Castilla y León»

BURGOSconecta Burgos Domingo, 23 de febrero 2025, 12:11 Comenta Compartir

El nuevo secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, advirtió hoy que no vale solo con ganar las elecciones, sino que hay que gobernar, y avanzó la puesta en marcha desde mañana de una campaña por el cambio que se extenderá hasta las próximas elecciones autonómicas.

De la Rosa, que mantendrá al menos durante un año el puesto de portavoz municipal en el Ayuntamiento de Burgos, destacó en sus primeras declaraciones a los medios como secretario de Organización que le convence el reto de pilotar el partido desde el municipalismo, informa Ical.

«Como municipalista convencido», aseguró que es lo que le ha convencido para acompañar a Carlos Martínez en esta nueva etapa en el PSOE de Castilla y León, cuyo objetivo es ganar y gobernar en la Comunidad después de casi cuarenta años de mandatos del Partido Popular.

De la Rosa, que ganó en mayo de 2023 en Burgos pero no ha podido gobernar por el pacto que hicieron entonces PP y Vox, ahora roto, insistió por ello en la idea de que no vale solo con ganar las elecciones, sino que hay que gobernar. «El reto es difícil, pero no imposible», resumió.

El dirigente socialista, que asume ahora funciones como 'número tres' del partido en el ámbito autonómico, reconoció el trabajo del secretario general saliente Luis Tudanca, que de momento sigue como portavoz en las Cortes, y de su equipo, ya que en 2019 ganaron las elecciones, aunque el pacto PP-Cs les apartó de la Junta.