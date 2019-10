La sequía reduce el volumen de uva en vendimia pero no la calidad Vendimia en plena Ribera del Duero. / Agapito Ojosnegros Las cerca de 640 bodegas de las 13 zonas protegidas de Castilla y León recogen más de 254 millones de kilos, frente a los 306,5 de 2018 SUSANA GUTIÉRREZ Aranda de Duero (Burgos) Domingo, 20 octubre 2019, 21:02

Calidad frente cantidad. La falta de lluvias durante el ciclo vegetativo de la vid ha provocado una merma de alrededor del 20% en la vendimia de 2019, pero también ha contribuido a una campaña con un estado sanitario perfecto, sin la presencia de enfermedades y que ha generado un excelente fruto. De esta manera, las cerca de 640 bodegas amparadas bajo alguna de las 13 denominaciones de Origen Protegida de Castilla y León han recepcionado, a falta del cierre definitivo de algunas elaboradoras, 254.070.000 kilos de uva. Una cifra que se sitúa en cincuenta millones por debajo de los resultados del pasado año cuando se recolectaron 306,5 millones de kilos. A estas cifras, todavía queda por incluir los registros de la vendimia de las bodegas amparadas bajo la marca Vinos de la Tierra de Castilla y León.

La sequía ha marcado la reducción de la cantidad, pero también ha propiciado un alto nivel de calidad que se ha visto refrendada por el buen tiempo, gracias a altas temperaturas vividas en los días de vendimia que han permitido recoger con tranquilidad y en el momento preciso de maduración las diversas parcelas. Únicamente la Denominación de Origen Bierzo se ha librado de esta situación meteorológica de falta de agua y ha conseguido repuntar la cosecha del pasado año, con mejores registros de cantidad. Por su parte, Arribes del Duero también ha logrado mantener los niveles de producción de 2018 con una leve mejoría. En el resto de las zonas de calidad, en mayor o menor medida, la falta de agua ha propiciado una merma de la cantidad de fruto.

Ribera del Duero: Aromas frutales y taninos sedosos

A falta de contabilizar los últimos datos, porque a fecha de hoy todavía hay algunas elaboradoras recibiendo la uva, Ribera del Duero prevé cerrar su vendimia con 95 millones de kilos recogidos. Una reducción del 31 % respecto al pasado año cuando se recolectaron 125 millones de kilos. En cualquier caso, desde el consejo regulador, su director técnico, Agustín Alonso, pone el acento en la calidad. «Muy positiva, un color espectacular, unos aromas muy frutales, el tanino muy sedoso y elegantes. Estamos muy contentos», indica.

La vendimia en Ribera del Duero que, debido a las altas temperaturas de finales de septiembre y principios de octubre, terminará un poco antes de lo habitual. Ese calor, según Alonso, ha propiciado que se haya «vendimiado en el momento perfecto cada parcela», aunque también «ha sumido la uva y ha generado un poco pérdida de peso». En Ribera del Duero se han vendimiado un total de 24.000 hectáreas, pertenecientes a 215 bodegas y 8.300 viticultores.

Vendimia nocturna en Rueda. / El Norte

Rueda: Suficiente

La vendimia en la Denominación de origen Rueda se ha cerrado con la recogida de casi 114 millones de kilos de uva, lo que ha supuesto una reducción de cerca del 15% respecto a los 130 millones recogidos en la última campaña. «Ha sido más corto de lo que se esperaba, pero suficiente para el abastecimiento, no lo pone en riesgo», explica su director técnico, Jesús Díez de Íscar. En Rueda destacan también la calidad de la añada 2019, «es muy buena, las condiciones climatológicas han generado una reducción de cosecha, pero un estado sanitario muy óptimo», ha insistido.

Asimismo, Rueda ha experimentado un crecimiento en el número de bodegas, con cinco nuevas incorporaciones en esta campaña. La zona de calidad cuenta con 75 elaboradoras, 1.580 viticultores y 18.000 hectáreas de viñedo amparado bajo la marca.

Toro: Una merma menor de la esperada

A pesar de que el descenso respecto a la pasada campaña es considerable, en la Denominación de Origen Toro esperaban unos registros peores. «Ha sido una merma menor de lo previsto, se esperaba bastante más por los parámetros que teníamos en agosto, pero con el tiempo en septiembre se mejoró», explica el director técnico, Santiago Castro.

Cuando esta prácticamente finalizando la vendimia, la zona de calidad toresana ha recogido 17 millones de kilos de uva, una reducción del 30% con respecto a 2018, «pero si lo comparamos con el histórico de Toro no alcanza el 10% de descenso». En cuanto a la calidad, Castro afirma que hay satisfacción, «la uva es muy buena, no ha habido enfermedades y los parámetros de PH y los aromas están muy bien, la gente está muy contenta». En la actualidad Toro cuenta con 64 bodegas, con dos nuevas incorporaciones en esta campaña. La zona ampara 5.700 hectáreas de viñedo en manos de 1.100 viticultores.

Cigales: Sana y con la madurez apropiada

A falta de que echen el cierre las dos últimas bodegas, Cigales tiene previsión de cerrar esta campaña de vendimia con 7,3 millones de kilos de uva recogidos. Esta zona de calidad cuenta con 32 bodegas elaboradoras que se abastecen de 1.790 hectáreas de viñedo y con un global de 315 viticultores.

La sequía también ha generado una reducción de la cantidad de uva. «Hay en general merma, todos los viticultores han tenido el 10, el 15 y hasta el 20% de descenso», explica la responsable técnica de la DO, Águeda del Val. Pone el acento en la calidad con «la uva supersana y es que ha hecho un tiempo en la vendimia de calor y se ha podido recoger bien. No tiene ningún problema sanitario, presenta una madurez apropiada, se ve muy buena cosecha», explica.

Bierzo: Supera cifras de años anteriores

En la Denominación de Origen Bierzo rompen la tónica habitual de las zonas vinícolas de la región. A falta de cerrar definitivamente la campaña, la presidenta de la DO, Misericordia Bello adelanta que las cifras estarán por encima del año pasado cuando se recogieron 11,5 millones de kilos de uva, acercándose a la previsión de la Junta que situaba la cosecha en 13 millones de kilos. «Este año hemos conseguido superar las cifras de las últimas cosechas, cuando tuvimos mermas importantes», indica Bello. Al respecto, afirma que a la comarca no le ha afectado de forma específica la sequía vivida en las denominaciones de la meseta. En cuanto a calidad ve una «cosecha excelente, estamos teniendo homogeneidad en la calidad de la uva». La zona cuenta con 79 bodegas, 2.853 hectáreas y 2.180 viticultores.

León: Reducción asumible

La vendimia también encara su recta final en la Denominación de Origen León, donde estiman recoger alrededor de 3,5 millones de kilos de uva, una cifra muy similar al del año pasado. «Ha habido un poco de descenso, pero no es como el resto de denominaciones, lo nuestro es asumible», explica el director técnico, Alejandro González.

En esta línea, resalta que el tiempo «ha acompañado mucho a finales de septiembre y principios de octubre, ha permitido que la maduración terminara y que se separaran las vendimias del rosado del tinto y eso es muy importante de cara a la calidad de los vinos». En la actualidad, la zona cuenta con 37 bodegas, a las que se van a sumar en breve cuatro que están en periodo de inscripción. La DO aglutina 1.300 hectáreas y 266 viticultores.

Arlanza: La lluvia dificulta la vendimia

Tal como es habitual, la zona de Castilla y León en la que la vendimia llega más retrasada es la Denominación de Origen Arlanza, donde todavía quedan abiertas cuatro bodegas y de momento se ha recolectado 900.000 kilos de uva. «Estamos teniendo dificultad para acabar la vendimia por las lluvias de esta semana», detalla la gerente del consejo regulador, Elisa Fernández Barbadillo. Respecto a la calidad de la uva, desvela que «es muy buena y también tenemos una buena maduración tanto alcohólica como fenólica». Arlanza cuenta con 17 bodegas, 258 viticultores y 350 hectáreas de viñedo.

Arribes: Un poco mejor que el año pasado

La vendimia en Arribes está a punto de finalizar y la cosecha se prevé de alrededor de 900.000 kilos de uva, mejorando levemente los registros del año pasado. «Nos está yendo bien», explica el responsable técnico Carlos Capilla, en una zona que está creciendo con tres proyectos en ciernes que se unirán a las 17 bodegas elaboradoras actuales. La Denominación de Origen aglutina a 296 hectáreas y 170 viticultores. Capilla destaca la calidad de la campaña que califica como «fantástica y espectacular».

Valles de Benavente: Poca cantidad

En la zona de calidad Valles de Benavente están a punto de dar por finalizada la campaña de vendimia con una previsión de recolectar 800.000 kilos de uva, el 20% menos que el año pasado. «Hemos encontrado muchas menos uvas porque llovió poco cuando tenía que hacerlo», indica su responsable técnica, Teresa Antón. Las cuatro bodegas y 115 viticultores que aglutinan 225 hectáreas de viñedo han recogido «uvas excelentes con una calidad muy buena, no ha habido enfermedades, el problema es la cantidad».

Tierra de Zamora: Aire en la época de floración

Un descenso del 4% respecto al año anterior y una cosecha de 620.000 kilos de uva. Así han cerrado la vendimia los vinos de la Tierra de Zamora. «Hubo mucho aire en la época de floración y hemos perdido algo, ya que no hay polinización y no hay cuajado, por lo que hemos encontrado parcelas que en las partes bajas tienen buena cantidad de uva, pero según vas subiendo arriba por la ladera te vas encontrando menos uva», detalla el gerente, José Manuel Braña. En cuanto a la calidad, afirma que «está muy bien, no hemos tenido problemas». Esta zona cuenta con nueve bodegas inscritas y otra controlada para su futura inscripción, 168 viticultores y 625 hectáreas de viñedo.

Recogida de uvas garnachas en la DOP Cebreros. / El Norte

Cebreros: Destrozos de animales

Cebreros ha cerrado su vendimia con el 22% de descenso en la cantidad de uva tinta y el 55% de blanca. Finalmente, el rendimiento se ha quedado en 2.000 kilos por hectárea y se han recogido 630.000 kilos. En la vendimia han participado 13 bodegas, tres más que el año pasado y 320 viticultores para recoger uva en 457 hectáreas de zona amparada. «La uva ha entrado muy sana, con mucha concentración y una maduración bastante buena», explica la directora técnica Marta Burgos. Además de la sequía en la planta, la zona ha sufrido las consecuencias de la falta de agua también para los animales, por lo que las uvas se han convertido en su principal fuente de hidratación. «Corzos, conejos y pájaros han generado grandes destrozos en nuestro viñedo», lamenta.

Sierra de Salamanca: Menos de lo esperado

Casi 270.000 kilos de uva se han recolectado en las nueves bodegas -una de ellas nueva- de la Sierra de Salamanca, donde están amparadas 117 hectáreas de viñedo que son propiedad de 92 viticultores. Se trata de una menor cantidad de la esperada debido a la sequía principalmente. «El año pasado fueron 280.000 y ya fue un año corto, esperábamos 300.000 y hay sido menos de lo que esperábamos», argumenta el director técnico, Miquel Udima. Por el contrario, destaca la calidad en una uva que «ha entrado bien de acidez, un grado alcohólico en la media y con más concentración y estructura».

Valtiendas: Ha pesado menos de lo que parecía

Valtiendas prevé alcanzar una cosecha que ronde los 250.000 kilos de uva recogidos en sus 75 hectáreas de terreno en la provincia de Segovia, pertenecientes a seis bodegas y ocho viticultores. «En general la uva ha pesado menos de lo que se esperaba, la producción ha sido inferior a lo que podía parecer al aforar las viñas porque los racimos han pesado poco», explica el bodeguero Alejandro Costa. En cualquier caso, destaca la calidad de la uva que, gracias al buen tiempo en vendimia, «se ha podido recoger cuando ha llegado a su máximo potencial», con vencido de que con las uvas de la añada de 2019 «van a salir vinazos».