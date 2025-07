Un camper para vivir aventuras sin renunciar al confort del salón de casa

El diseño del Holidays se basa en un equilibrio entre estética y funcionalidad. El perfil es moderno y robusto, una herencia y un guiño a icónicos modelos de la casa Citroën como el Hyphen, el Rip Curl o The Citroënist. El vehículo está disponible en cinco colores —Blanco Caolín, Negro Perla Nera, Gris Acero, Gris Titanio y Verde Kapari— y cuenta con un frontal que incorpora el nuevo logotipo de la marca y una firma luminosa renovada que realza su identidad visual.



En el interior prevalece el espíritu práctico, pero sin renunciar a su estilo e identidad. El Holidays incluye un techo retráctil que permite estar de pie en el habitáculo durante el día y alberga una cama de 1,20 x 1,95 metros en la que pueden dormir dos personas. Respecto a la parte de abajo, encontramos un asiento corrido que se transforme en una cama capaz de acoger a otras dos personas. Tanto el parabrisas como las ventanas laterales y el portón trasero cuentan con persianas que garantizan la privacidad y la necesaria oscuridad durante el descanso.



Las dos puertas laterales correderas del Holidays permiten tanto cocinar desde fuera del vehículo como comer al aire libre. Esto es gracias a los asientos y la mesa desmontables incorporadas en la propia furgoneta. Además, el Citroën Holiday cuenta con una barandilla lateral a la que se puede acoplar un toldo enrollable para disfrutar de una agradable sombra o resguardarse de la lluvia.

El mismo espíritu práctico y la atención a los detalles aparece también en la cocina totalmente equipada del Holidays. Esta incluye dos placas de gas, un fregadero, un frigorífico de 16 litros y una mesa retráctil para cuatro personas, ideal para compartir comidas o juegos de cartas en largas sobremesas. Para añadirle más versatilidad al espacio interior, los asientos delanteros son pivotantes y una mesa central permite adaptar la configuración del habitáculo tanto para el día como para la noche. Además, la calefacción Webasto garantiza un confort térmico óptimo en cualquier condición climática, haciendo del Holidays un compañero ideal para aventuras también durante el invierno.



La gama sencilla del Citroën Holidays incluye dos motorizaciones-—BlueHDi 145 con cambio manual de seis velocidades y BlueHDi 180 con caja automática EAT8— y dos acabados (Plus y Pack Max). De esta forma, la marca pretende adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. Su diseño modular y su capacidad de almacenamiento lo convierten en una opción práctica no solo para escapadas, sino también para la vida cotidiana. Así se sube Citroën a la ola de la fiebre de las campers en Europa, donde cada año se matriculan unos 90.000 vehículos de esta clase.



Con el lanzamiento de Holidays, Citroën aspira a ofrecer algo más que un vehículo. Se trata de una experiencia completa que viene respaldada por el programa “Citroën We Care”, que garantiza asistencia, mantenimiento y personalización continua. Si se compra el vehículo a través de la Red Comercial Citroën, el cliente tiene garantizados todos los trámites y homologaciones necesarias para recibir su camper lista para la aventura. Un modelo cuidadosamente diseñado para quienes buscan experiencias únicas sin renunciar a las comodidades del salón de su casa.