El WIM 2019 cierra con un gran éxito de convocatoria Se estima que durante los últimos 9 días han pasado por este encuentro internacional de música y arte celebrado en Frías «entre 4.500 y 5.000 personas»

Un total de 9 días de talleres, cursos y actuaciones musicales finalizaron este sábado en Frías. La sexta edición del encuentro internacional de música y arte What is Music? (WIM) ha concluido con la felicidad que produce un trabajo bien hecho. El segundo fin de semana se ha desarrollado con las mismas ganas y «energía» que el primero, sin hacer caso al cansancio de tanta intensidad, tal y como ha explicado Javier Llanillo, organizador del WIM.

La semana ha transcurrido entre la multitud de cursos intensivos que se han impartido. Algunos de ellos completaron sus inscripciones. Especial éxito han tenido el de Cantos Polifónicos, impartido por Greg Duveau, el de Síntesis de Sonido de Miguel Noya o La Vuelta al Mundo en 80 ritmos de Joaquín Sánchez junto a Diego Galaz. También ha sorprendido y gustado el de Versos Imprescindibles de Marta Gómez. Asimismo, con respecto a los talleres, los más destacados han sido los de instrumentos electrónicos.

Llanillo explica que se pudo aguar el final de fiesta con la tormenta de este sábado, pero «se quedó solo en un intento». Una buena paella y la demostración de lo aprendido durante la semana no quedó empañada por la lluvia. Bien es cierto que esta fiesta de despedida no pudo terminar como en un primer momento se había organizado. El concierto programado para este sábado Abdul & the Gang «se tuvo que suspender por motivos ajenos a la organización». Hecho que no fue suficiente para acabar con el buen ambiente y la diversión en uno de los pueblos más bonitos de España. Para compensar, el Castillo acogió una velada con la representación de las mujeres de Frías, el grupo colombiano 'Haga que pase' y Arystan Petzold con su loopstation.

Imágenes del WIM 2019

Esta gran oferta ha sido respaldada durante todos estos días por el público. Aproximadamente 250 personas han participado en los talleres o cursos impartidos a lo largo de la semana. Pero no solo han sido un éxito las actividades 'cerradas'. Las que se han realizado en la bonita localidad burgalesa, también han contado con numerosos seguidores.

Llanillo calcula que cada una de las jornadas han pasado por Frías unas 500 personas, lo que daría una suma de «entre 4.500 o 5.000 asitentes» a esta sexta edición del WIM en la que se ha respirado «una gran ambiente».