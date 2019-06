La Banda del Conservatorio 'Rafael Frühbeck' actúa este martes en Cultural Caja de Burgos La Banda del Conservatorio 'Rafael Frühbeck' durante un concierto. / BC La formación, dirigida por Carlos F. García, interpretará las obras de compositores como Roque Baños, Steven Reineke y Bert Appermont BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 10 junio 2019, 17:08

El auditorio de Cultural Caja de Burgos acoge este martes, 11 de junio, a partir de las 20:30 horas, un concierto de la Banda del Conservatorio Profesional de Música 'Rafael Frühbeck' de Burgos. La entrada es libre con invitación, que se puede retirar en las taquillas de Cultural Cordón y Cultural Caja de Burgos.

La banda, formada por los alumnos de viento madera, viento metal y percusión de tercer a sexto curso de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio de Música, ha elegido una selección de piezas del repertorio trabajado durante el presente año académico bajo la dirección de Carlos F. García. Así, el programa propone un viaje musical desde una de las místicas leyendas de la Alemania de finales del siglo XVI hasta las leyendas de la cueva d'en Xoroi y los gigantes de las Islas Baleares.

El concierto se abrirá con el pasodoble 'A mi padre', de Roque Baños, al que seguirán, en la primera parte del recital, las obras: 'The Witch and the Saint', de Steven Reineke, y 'Jericho', de Bert Appermont. La segunda parte arranca con otro pasodoble, 'Yakka', de José Rafael Pascual Vilaplana, y se cerrará con la pieza de José Alberto Pina 'The Island of Light'.