Burgos acoge la proyección del documental 'Semillas de Kivu', galardonado con el Goya de este año Está prevista para el martes, 21 de octubre, a las 19:30 horas, en el Auditorio elcírculo

La Fundación Círculo presenta en Burgos, este martes, 21 de octubre, a las 19:30 horas en el Auditorio elcírculo la proyección del documental 'Semillas de Kivu', galardonado con el Goya de este año. Tras el visionado, se realizará un coloquio en el que intervendrá Pepe Castro, cineasta, fotógrafo y coproductor del proyecto. Una propuesta que pone el foco en uno de los mayores genocidios de la historia actual y en el drama de la violación de mujeres como arma de guerra. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este documental, dirigido por Carlos Valle y Néstor López y que cuenta en el equipo de producción, entre otros, con el burgalés David Pérez Sañudo, está ambientado en la zona más violenta del planeta según la ONU, y en uno de los peores lugares del mundo para ser mujer. Este lugar es la región de Kivu, en la República Democrática del Congo. Se trata de un documental que aborda la recuperación de la dignidad cuando te ha sido injustamente arrebatada.

Genocidio

Se contextualiza en el segundo mayor genocidio de la historia, con cinco millones de muertos, superado únicamente por la Segunda Guerra Mundial. Narra las circunstancias vitales de un grupo de mujeres lucha cada día por reparar este conflicto.Una de ellas es Neema, la protagonista, de tan solo 16 años, con un bebé de 2, que tuvo cuando tenía 14. Vive junto a otras 350 mujeres, y cerca de allí hay más barracones con más mujeres; en total, más de 500 hasta la fecha, en un lugar que parece un campo de refugiados, con alambradas, armas, aunque realmente es un hospital. Allí se encuentra el Hospital Panzi, fundado por Denis Mukwege, un ginecólogo que reconstruye los órganos sexuales de estas mujeres. En 2018 recibió el Premio Nobel de la Paz.

El equipo del documental lleva más de seis años trabajando en la zona de Kivu. Este es su tercer proyecto allí: «Quedamos profundamente impactados por las mujeres de Panzi. Representan todo lo que admiramos en el ser humano: la capacidad de superar cualquier problema mediante el trabajo y el amor, y la convicción de que siempre vale la pena vivir».

Los directores han afirmado: «Creemos que es de vital importancia que los hombres blancos europeos empiecen a tener referentes negros, africanos y femeninos. Es necesario ampliar nuestras referencias vitales para comprender mejor el mundo. Estas mujeres están reintegrándose, y esa es la única forma de resistir».

Cuando hablaron por primera vez con el Dr. Mukwege, les transladaron que «el problema es la indiferencia de las organizaciones internacionales, ya que un genocidio de esta magnitud solo puede abordarse mediante un Tribunal Internacional, que sería el tercero en la historia de la humanidad tras los Juicios de Núremberg y el genocidio de Ruanda de 1994».

Una trabajo documental que quiere trasladar un mensaje: hasta que la comunidad internacional actúe, la victoria reside en el éxito de la reintegración de Neema y de las mujeres de Panzi. Negarse a dejar que la violencia impida vivir es una forma de resistencia.

