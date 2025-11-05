Burgos acoge una experiencia cinematográfica para niños de dos a doce años Se trata de una experiencia cinematográfica única dirigida niños y niñas entre 2 y 12 años que comienza este domingo, 9 de noviembre

Fotograma de la película 'Hannah y el cocodrilo', destinada a niños de 10 a 12 años.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El auditorio de Cultural Cordón acoge este domingo, 9 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, la primera sesión de 'Mi primer festival de cine', una experiencia cinematográfica única para disfrutar en familia de un auténtico festival para niños y niñas entre 2 y 12 años.

Se proyectará en cuatro sesiones una cuidada selección de cortometrajes variados con el propósito de que los espectadores tengan una primera experiencia cinematográfica estimulante, variada y ajustada a su edad. Son trabajos de reciente producción, hechos con distintas técnicas de animación y procedentes de diferentes países.

La primera sesión, programada para el domingo 9 de noviembre, va dirigida a espectadores de 2 a 4 años. La segunda se proyectará el domingo 16 de noviembre y va destinada a niños y niñas de 4 a 7 años. La tercera, para público de 7 a 10 años, tendrá lugar el sábado 22 de noviembre. El festival se cerrará el sábado 29 de noviembre con una sesión dirigida a jóvenes de 10 a 12 años.

Las entradas para cada sesión pueden adquirirse, a un precio de 3 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Esta iniciativa pretende extender el espíritu del certamen ¡Larga vida al corto! al público más joven y quiere difundir un cine plural y creativo, con producciones de todo el mundo, con el objetivo de entretener, educar, estimular la imaginación y la creatividad y despertar el espíritu crítico.

Programación

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE, a las 12.30 horas

Para niños de 2 A 4 AÑOS se proyectarán:

'Una zanahoria excepcional', de Inese Pavēne de Estonia, 2024. 10 min. La vida de dos conejos, siempre intimidados por los animales más grandes del bosque, cambia radicalmente cuando encuentran un misterioso y gigantesco vegetal.

'Nutissimo', de Nicolas Bianco-Levrin. Francia, 2025. 3 min. A principios de otoño, una ardilla prepara sus reservas para el invierno, recolectando bellotas, castañas y avellanas. Al terminar su inventario, se da cuenta de que le falta una nuez. Al encontrarla, un cuervo vuela hacia ella, lo que desencadena una frenética persecución.

'El pequeño zorro', de Maria Mac Dalland. Dinamarca, 2024. 7 min. Los tres amigos Tiny Toot, Pixie y Gato conocen a un cachorro de zorro que no encuentra su camino a casa, pero no os preocupéis, entre todos conseguirán que el pequeño zorro se reencuentre con su mamá.

'Mojappi. ¡Es mío!', de Nijitaro. Japón, 2024. 3 min. Al travieso trío Mojappi, que vive en el bosque, no hay nada que le guste más que hacer bromas. Un día, tras ver a otros animalitos haciendo pancakes, recurren a todos los trucos posibles para quedarse con ellos.

'Un sueño emprende el vuelo', de Chiara Helm. Italia, 2024. 5 min. En la cima de una colina con vistas a un mar de nubes, vive Hugh, un joven pingüino que solo parece tener ojos para el águila que reparte el correo. Le gustaría ser como ella, alzar el vuelo y repartir cartas, pero hay un pequeño problema: ¡los pingüinos no vuelan!

'Gallo', de Jelle Janssen. Países Bajos, 2024. 3 min. Después de descubrir un juguete muy chirriante, Nugget, el gallo sin voz, finge poder cantar para reclamar el trono, pero pronto se dará cuenta de que el poder no es tan satisfactorio como imaginaba.

'La Granja de Lena: Nido lleno', de Elena Walf.Alemania y Croacia, 2025. 5 min. El nido de la ardilla está bien calentito y preparado para el frío invierno con todo tipo de objetos robados. Pero una inundación repentina obliga a todos los animales del bosque a huir a la granja de Lena en busca de ayuda.

'Animanimusical', de Julia Ocker. Alemania, 2024. 3 min. Los Animanimals quieren hacer una gran actuación musical, pero alguien se ha equivocado de notas. ¿Quién habrá sido…?

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE, a las 12.30 horas.

Para niños de DE 4 A 7 AÑOS. Proyecciones:

'Érase una vez en Dragonville', de Marika Herz. Francia, 2024. 9 min. Samson, un dragón ridiculizado por los habitantes de Dragonville, se ve obligado a marcharse a Humanville. Allí conoce a Simon, un niño que lo ayudará a superar las dificultades y descubrir el valor de la amistad.

'El águila y el reyezuelo', de Paul Jadoul. Bélgica, 2024. 6 min. El mundo de las aves se reúne para elegir a su soberano. El águila real se postula sin rivales aparentes… hasta que un pequeño reyezuelo se atreve a desafiarlo con un inesperado concurso de vuelo.

'La cocina de Bobel', de Fiona Rolland. Bélgica, 2024. 10 min. Bobel es un pequeño hongo venenoso que sueña con convertirse en cocinero en el mercado de su pueblo. Sin embargo, los prejuicios de los demás pondrán a prueba su perseverancia y su pasión.

'Mi sombra y yo', de Yali Herbet. Israel, 2024. 4 min. Durante un viaje familiar a la playa, Ido, de cinco años, se siente ignorado… hasta que descubre un inesperado compañero de juegos: ¡su propia sombra, que cobra vida!

'La carpa y el niño', de Arnaud Demuynck, Morgane Simon. Bélgica y Francia, 2024. 7 min. Un niño va a pescar acompañado por su perrito. Entre saltos de rana, travesuras del cachorro y un pato inoportuno, atrapar un pez no será nada fácil…

'La granja de Lena: Soñando con volar', de Elena Walf. Alemania y Croacia, 2025. 6 min. La gallina debería poner huevos, como todas las demás. Pero las golondrinas en el cielo han despertado en ella un deseo completamente diferente: ¡quiere volar!

'Siempreverde', de Nathan Engelhardt, Jeremy Spears. Estados Unidos, 2024. 13 min. Un osito huérfano encuentra cobijo en un árbol eterno que lo adopta como hijo. Pero la curiosidad y el hambre de basura del pequeño lo pondrán en peligro.

SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE, a las 19:30 horas.

Para niños de DE 7 A 10 AÑOS. Proyecciones:

'Los carpinchos', de Alfredo Soderguit. Francia, Chile y Uruguay, 2023. 10 min. La temporada de caza ha comenzado. Una familia de carpinchos huye de los cazadores y busca refugio en un gallinero. El gallo y los animales de granja los miran con recelo, temiendo perder sus privilegios. Pero la curiosidad de los más jóvenes hará florecer una amistad inesperada.

'Ronny: Un crocumental', de Abbey Collings. Canadá, 2024. 3 min. Una rana decide filmar la vida de Ronny, un simpático cocodrilo cuyo único deseo es recibir un abrazo.

'Las botas de la noche', de Pierre-Luc Granjon. Francia, 2024. 12 min. Mientras sus padres reciben visitas, un niño se calza las botas de agua y se adentra en el bosque. Allí, un misterioso ser lo guiará hacia las criaturas que habitan la noche.

'Monstruo', de Piers Goffart, Eric Giessmann. Alemania, 2024. 5 min. Un monstruo que intenta pasar desapercibido entre los humanos se disfraza para encajar. Pero su identidad se pondrá a prueba cuando una visita a la piscina cubierta lo obligue a mostrarse tal como es.

'Los humanos construyen los nidos más grandes', de Isaac King. Canadá, 2024. 4 min. ¿Qué son los 'animales perturbadores'? ¿Y qué son las 'especies de compañía'? Entre preguntas y miradas cruzadas, este corto reflexiona con humor sobre la relación entre humanos y animales.

'He encontrado una caja', de Éric Montchaud. Francia, 2024. 9 min. Guy, un pájaro curioso, tropieza en el bosque con una misteriosa caja. ¿Para qué servirá? Su descubrimiento abrirá la puerta a un sinfín de posibilidades.

'Perro estúpido', de Daria Ishcheykina. Rusia, 2025. 3 min. Las torpezas de un perro desesperan a su dueño. Pero ¿y si esas travesuras esconden un secreto más profundo?

'El túnel de la noche', de Annechien Strouven. Francia y Bélgica, 2024. 9 min. En la playa, dos niños de extremos opuestos del mundo excavan un túnel. Su viaje los llevará hasta el Polo Norte y les revelará un modo mágico de regresar a casa.

'¡Juguemos!', de Marzieh Rasekh. Países Bajos, 2024. 5 min. En un pueblo donde los adultos se olvidaron del juego, un niño desata sin querer un conflicto. Lo que empieza como diversión inocente acaba en una sorprendente guerra de imaginación.

'Trampa en casa', de George Hampshire. Países Bajos, 2024. 2 min. Un ratón roba la última pieza de un rompecabezas y obliga a una familia distanciada a unirse en una disparatada persecución.

SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE, a las 18.30 horas

Para niños DE 10 A 12 AÑOS. Proyecciones:

'Soy un pastor alemán', de Angelo Deganti. Portugal, 2024. 15 min. Hola, soy un pastor alemán. Gracias a mi gran capacidad de aprendizaje, lealtad y versatilidad, soy responsable de la seguridad de este rebaño. Lamentablemente, hoy no les traigo buenas noticias.

'Los rechazados', de Wiep Teeuwisse. Países Bajos, 2024. 2 min. En una esquina de la ciudad, entre contenedores de basura, un viejo colchón empieza a hablar: «Dicen que estoy sucio…». Pronto se le unen otros objetos abandonados que, gracias a un soplo de inspiración, transforman sus quejas en un sorprendente espectáculo de música y danza.

'La leyenda del colibrí', de Morgan Devos. Francia, 2024. 9 min. Un incendio arrasa la selva amazónica y los animales huyen asustados en busca de refugio. Solo un pequeño colibrí se empeña en combatir el fuego, hasta que descubre a un perezoso y a su cría atrapados entre las llamas.

'Decírtelo', de Nuodi A. China, 2023. 3 min. Durante una excursión al parque junto a sus amigos, Xiaode quiere invitar a su amor secreto, Yeye, a montar en la noria. Pero no sabe muy bien cómo decírselo.

'Hannah y el cocodrilo', de Lore Mechelaere. Bélgica, 2024. 15 min. Cuando Fien descubre que su hermana Hannah está amenazada por un feroz cocodrilo que la hace enfermar y adelgazar, su mundo se desmorona. Con la ayuda de sus padres, deberá unir fuerzas con Hannah para vencer al monstruo y que pueda celebrar su próximo cumpleaños.

'¡Eureka!', de Kris Borghs. Bélgica, 2024. 10 min. Una peculiar pareja extraterrestre viaja por el universo para compartir sus conocimientos tecnológicos con civilizaciones menos brillantes. El resultado es tan divertido como inesperado.

'Zorrodrag', de Lisa Ott. Reino Unido, 2024. 8 min. La búsqueda de identidad de Sam se ve interrumpida por la aparición de un misterioso zorro del vecindario. Juntos emprenden un viaje mágico hacia el desván, donde descubrirán lo que los une y aprenderán a celebrar sus diferencias.

'Cuota', de Job, Joris & Marieke. Países Bajos, 2024. 3 min. En un mundo donde cada ciudadano tiene sus emisiones de CO₂ estrictamente controladas, todo parece seguir igual… hasta que alguien descubre las duras consecuencias de superar su cuota asignada.

Temas

Cortometrajes

Burgos

Cine