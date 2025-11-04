El Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos celebra su 28ª edición en Burgos Eirene y Burgos Acoge impulsan un año más este espacio de reflexión y encuentro intercultural en los Cines Van Golem Arlanzón, con proyecciones los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre

El próximo viernes 7 de noviembre dará comienzo una nueva edición del Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos, que este año celebra su vigésimo octava edición en los Cines Van Golem Arlanzón. Las proyecciones se extenderán durante todo el mes, con sesiones programadas los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2025.

Lás, las entidades Eirene (Cultura para la Paz) y la Asociación Burgos Acoge se unen para ofrecer a la ciudadanía un espacio de encuentro intercultural a través del cine, una iniciativa que desde 1997 se ha consolidado como una cita imprescindible en la programación cultural burgalesa.

El ciclo busca fomentar la reflexión social y el respeto por la diversidad, utilizando el cine como herramienta de diálogo, educación y transformación social. En esta edición de 2025, el público podrá disfrutar de una selección internacional de largometrajes y documentales que abordan cuestiones de gran actualidad, como la crisis climática y sus efectos sobre las migraciones, las identidades culturales en un mundo globalizado, la igualdad de género y las luchas por la justicia y los derechos humanos.

Las entradas y bonos estarán disponibles en la sede de Burgos Acoge (Calle Padre Aramburu, 2) y en la taquilla de los Cines Van Golem Arlanzón (Avenida del Arlanzón, 36) antes de cada pase. Además, al finalizar el ciclo, el público podrá votar su película favorita, que recibirá el Premio del Público 2025.