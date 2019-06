El director burgalés Carlos Fotograma de 'Mario', el anterior cortometraje de Carlos G. Velasco. Un drama coral con toques de suspense psicológico en el que se disecciona a una familia para el que contará con caras conocidas del cine y la televisión BURGOS CONECTA Burgos Martes, 4 junio 2019, 19:45

El director burgalés Carlos G. Velasco vuelve al cine para dirigir el cortometraje 'Cicatriz', un drama coral con toques de suspense psicológico en el que se disecciona a una familia. El rodaje, que tendrá lugar a las afueras de Madrid, contará con un reparto repleto de caras conocidas tanto del cine como de la televisión, informa ICAL.

En la producción participarán actores como Amparo Vega León ('La voz dormida', 'Cuéntame'), Mateo Franco ('Vivir sin permiso'), Arlen Germade ('Los nuestros') y Jorge Andreu ('En las estrellas'), que se pondrán en la piel de una anodina familia que esconde un trágico secreto.

«Una de las cuestiones más difíciles fue cerrar el casting. Necesitaba que fueran creíbles y que, a la vez, pudieran transmitir las diferentes sensibilidades de sus personajes», reconoció el cineasta burgalés. También existía el reto de trabajar por primera vez con niños que, en palabras del propio director, «ha sido mucho más fácil de lo que imaginaba».

Respecto a la trama, escrita al alimón con el guionista Pablo M. Villanueva, Velasco no puede desvelar mucho. «'En 'Cicatriz' se habla de un tema delicado en tono de suspense dramático», declaró el burgalés, para quien no fue fácil decidir cuál iba a ser su nuevo proyecto. «A la hora de contar una historia me interesan más los temas universales y atemporales, las circunstancias que pueden marcar al ser humano en su vida».

Con 'Cicatriz', Velasco cierra su trilogía sobre el peso del pasado que comenzó con 'Flora' y continuó con 'Mario'. Este último cortometraje, estrenado en 2016, cuenta en su palmarés con varios premios (Mejor Ficción Extranjera en el FIC.-ESMI de Buenos Aires, Finalista a Mejor Guion en el Grand Off Film Festival de Varsovia, Mejor Actriz y Guion en el Cylnema en Corto…) y cerca de 50 selecciones en festivales nacionales e internacionales. Con esta historia, el burgalés solo espera, al igual que en las anteriores ocasiones, contar una historia «que haga reflexionar al espectador».