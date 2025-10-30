Comienza una nueva edición de 'La Escuela al Teatro' Se trata de un programa educativo que, dentro de la oferta municipal 'La ciudad también enseña', invita a los centros escolares a disfrutar de espectáculos de teatro, música y danza durante el curso 2025-2026

La Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos pone en marcha una nueva edición de 'La Escuela al Teatro', un programa educativo que, dentro de la oferta municipal 'La ciudad también enseña', invita a los centros escolares a disfrutar de espectáculos de teatro, música y danza durante el curso 2025-2026.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el gusto por las artes escénicas entre el alumnado burgalés, ofreciendo una programación variada y adaptada a cada etapa educativa, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. Las representaciones tendrán lugar en los principales espacios escénicos municipales: el Teatro Principal y la Sala Gamonal.

Entre los espectáculos programados destacan: 'La nube de Cleo', de Teatro D'Sastre, una propuesta sobre el TDAH que fomenta la empatía entre el alumnado de Primaria; 'The First Circumnavigation. Magallanes-Elcano', de Bedford Young Theatre, un montaje en inglés dirigido a estudiantes de ESO que combina historia, aventura y aprendizaje del idioma; 'Antígona', de Líquido Teatro, una versión contemporánea del clásico griego que invita a reflexionar sobre la libertad y la justicia; '¡Va, pensiero! Verdi, músico y hombre', de la Orquesta Sinfónica de Burgos, un concierto dramatizado que acerca la figura del compositor italiano a los jóvenes; 'Baby Jaimy', de Molécula Escénica, que aborda con humor y debate la música urbana y los nuevos lenguajes juveniles; 'Cultivadas', de Las Pituister, una comedia sobre la historia del feminismo contada desde el humor.

También se incluyen propuestas dirigidas a los más pequeños, como 'Un mundo perfecto' o 'Invisibles', donde el teatro, los títeres y la animación se ponen al servicio de la imaginación, la convivencia y la educación en valores.

El precio de las entradas es de 3 euros por alumno. Los centros interesados pueden formalizar su inscripción a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Burgos, en el apartado Programas Educativos.