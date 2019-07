La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan este miércoles al Certamen Burgos-Nueva York Mario Bermúdez Gil, Catherine Coury y Marilisa Gallicchio en 'Garip'. / BurgosConecta La bailarina Sara Sáiz presentará en la gala de apertura la pieza 'O mio babbino caro', una producción del Ballet Contemporáneo de Burgos con música en directo de la cantante japonesa Emi Ogura BURGOS CONECTA Burgos Martes, 23 julio 2019, 12:58

La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan este miércoles, 24 de julio, al Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York con la primera de las dos semifinales programadas en el Teatro Principal. La sección que el festival dedica a la danza contemporánea reunirá seis creaciones a cargo de artistas procedentes de México, Taiwán, Italia y España. Por su parte, la danza urbana llegará de la mano de dos propuestas con sello nacional. La jornada se abrirá a las 20:00 horas con la representación, fuera de concurso, de la pieza 'O mio babbino caro', una producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que firma el Ballet Contemporáneo de Burgos. La obra cuenta además con la voz en directo de la cantante japonesa Emi Ogura.

La creadora mexicana María del Rosario Verea Nava será la encargada de inaugurar el programa con 'Kafkiana,' una pieza que interpreta junto a Eustorgio Guzmán y que explora la transformación física y emocional mediante la búsqueda experimental de movimientos corporales inusuales. A continuación será el turno para 'Garip', cuyos protagonistas, Mario Bermúdez Gil (quién coreografía la obra), Catherine Coury y Marilisa Gallicchio, simbolizan recuerdos convertidos en sombras acosadoras. La pieza ha sido creada por Bermúdez Gil. La jornada continuará con 'Shi', una propuesta del taiwanés Mou Tien-Yun inspirada en la película 'Farewell My Concubine' y que reflexiona sobre la reorganización del movimiento, el espacio y la luz. Antes del descanso, Aina Lanas (España) presentará la coreografía 'Mawu'. Su pieza, que llevan a escena seis bailarines, 'hace alusión a la deidad africana Mawu-Lisa del panteón Fon, un personaje mitológico complejo y andrógino, compuesto por dos seres: Lisa, que representa la mitad masculina, y Mawu, la mitad femenina asociada a la luna, la noche, la conexión con la tierra, la fertilidad y el agua.

Tras una breve pausa, la primera semifinal de danza contemporánea proseguirá con las obras 'The host' y 'Mujer'. La primera es una creación del bailarín italiano afincado en Alemania Brian Scalini, quién se acompaña de Camilla Bizzi sobre el escenario para firmar un dúo que pone el foco en el deseo, la complicidad y la necesidad de formar parte de algo. Con 'Mujer', la coreógrafa y bailarina española Sybila Gutiérrez Poveda explora las contradicciones humanas, la vulnerabilidad y nuestra lucha lucha por sobrevivir.

A continuación, será el turno para 'Manbuhsa', una obra de Pablo Girolami inspirada en los ritmos musicales de civilizaciones extranjeras. El centro del espectáculo gira en torno a la relación de los dos protagonistas, que se invitan mutuamente a descubrir su instinto natural. El broche final de la noche lo pondrá la compañía andaluza Premoh's Cru con 'Anónimas Raíces', un espectáculo que propone un viaje singular por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana.

Segunda Semifinal y Final

Las competiciones de danza contemporánea y danza urbana continuarán el jueves, 25 de julio, a las 20.00 horas en el Teatro Principal. En la primera de las dos categorías participarán ocho propuestas procedentes de tres países: 'Kuzushi', de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano (España); 'Contigo', de Juan Bautista Valenzuela (España); 'Teatro', de Carolina Isach (España); 'Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore', de Giovanni Insaudo (Italia); 'Don't, kiss', de Fabio Liberti (Italia); 'After the past', de Bartek Woszczynski (Polonia); 'Lotus flower', de Alessandra Scalambrino (Italia); y 'Respite ungiven', de James Nix (Canadá). Por su parte, en la sección de danza urbana competirán 'Jeet Funk Do', de Ainara Prieto Domínguez (España), y 'Fobia', de Evelio Notario Cuenca (España).

Los finalistas de ambos apartados participarán en la final del certamen, que tendrá lugar el viernes, 26 julio, a las 20.00 horas en el Teatro Principal, momento en el que también se entregarán los galardones. Fuera de concurso, la gala contará, gracias a la colaboración de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, con la representación de 'El Cuervo', de Jesús Hinojosa, obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.