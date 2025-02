David Jiménez protagoniza una nueva entrega de los encuentros literarios del Círculo Creativo

BURGOSconecta Burgos Martes, 4 de febrero 2025, 18:25 Comenta Compartir

El escritor y profesor David Jiménez Torres presentará este jueves, 6 de febrero, en Círculo Creativo 'La palabra ambigua. Los intelectuales en España', su último ensayo. El autor estará acompañado por el poeta Alejandro Garmón en este encuentro literario, que se desarrollará en el salón de actos de la Plaza de España, 3, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En este último libro, Jiménez Torres aborda el uso de la palabra intelectual durante los últimos 130 años en España, un país donde, según sostiene, ha existido una tendencia a «hablar del intelectual» pero, al mismo tiempo, a no saber qué significa. De este modo, el ensayo no es un repaso a los grandes intelectuales del último siglo, sino un estudio de las definiciones que esta palabra ha tenido en España entre 1889 y 2019.

Según analiza en este trabajo, los grandes acontecimientos del siglo XX moldearon la definición de la palabra intelectual: su significado no ha sido el mismo durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la guerra civil, la dictadura de Francisco Franco, la democracia o los «años del plomo», pero lo que sí que han sido comunes los ataques hacia quienes se identificaba como intelectuales desde todos los sectores ideológicos.

David Jiménez Torres (Madrid, 1986) es doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge y profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense. Es especialista en historia cultural de España y de Europa en el siglo XX y ha publicado la monografía 'Nuestro hombre en Londres. Ramiro de Maeztu y las relaciones angloespañolas' y coordinó el libro colectivo 'The Configuration of the Spanish Public Sphere'. También es autor de la novela 'Cambridge en mitad de la noche' y de los ensayos 'El país de la niebla', '2017. La crisis que cambió España' y 'El mal dormir', obra con la que obtuvo el Premio de No Ficción Libros del Asteroide. Del mismo modo, ha colaborado en publicaciones como The Times Literary Supplement y Letras Libres, y en la actualidad es columnista del diario El Mundo.

