El estilo arquitectónico y los detalles que se encuentran en el Congreso de los Diputados

El Palacio de las Cortes, o Congreso de los Diputados, se construyó a mediados del siglo XIX porque hasta entonces los diputados se reunían en iglesias, teatros e incluso cafés. Esto era así porque necesitaban un lugar muy amplio y con buena acústica y lo encontraban en estos espacios.

Narciso Pascual Colomar es el arquitecto que realizó el edificio, fue entre 1843 y 1850. Lo hizo en estilo neoclásico porque, aunque no se llevaba en aquella época, le gustaba a las grandes instituciones como la monarquía o la iglesia. También mirando a lo que hacían en otros países, como Estados Unidos, porque este estilo se asociaba a lo político, a lo serio, etc.

Estilísticamente mezcló elementos de un palacio romano renacentista con un templo griego, mirando a la antigüedad clásica. En el frontal se representa la Constitución con doce alegorías y dentro se encuentra el hemiciclo que tiene un gran tapiz con el escudo de España junto a dos esculturas de los Reyes Católicos.

En la bóveda llaman la atención unas pinturas en las que se representa Isabel II con muchas personalidades importantes de la historia de España y también con alegorías y valores que son las que representan al país.