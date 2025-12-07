El estilo arquitectónico y los detalles que se encuentran en el Congreso de los Diputados
La historiadora del arte Elena Rodríguez desvela los detalles artísticos detrás del Palacio de las Cortes de Madrid
Burgos
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:32
El Palacio de las Cortes, o Congreso de los Diputados, se construyó a mediados del siglo XIX porque hasta entonces los diputados se reunían en iglesias, teatros e incluso cafés. Esto era así porque necesitaban un lugar muy amplio y con buena acústica y lo encontraban en estos espacios.
Narciso Pascual Colomar es el arquitecto que realizó el edificio, fue entre 1843 y 1850. Lo hizo en estilo neoclásico porque, aunque no se llevaba en aquella época, le gustaba a las grandes instituciones como la monarquía o la iglesia. También mirando a lo que hacían en otros países, como Estados Unidos, porque este estilo se asociaba a lo político, a lo serio, etc.
Estilísticamente mezcló elementos de un palacio romano renacentista con un templo griego, mirando a la antigüedad clásica. En el frontal se representa la Constitución con doce alegorías y dentro se encuentra el hemiciclo que tiene un gran tapiz con el escudo de España junto a dos esculturas de los Reyes Católicos.
En la bóveda llaman la atención unas pinturas en las que se representa Isabel II con muchas personalidades importantes de la historia de España y también con alegorías y valores que son las que representan al país.