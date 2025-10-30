El Fórum Evolución Burgos acogerá el 26 y de 27 de diciembre la Gala Internacional de Magia La Fundación Caja de Burgos invita a recorrer 'La ruta de la magia' durante las próximas Navidades con los mejores magos del mundo

﻿﻿﻿La Fundación Caja de Burgos ha organizado para las fechas navideñas el programa 'La ruta de la magia', un ciclo itinerante de espectáculos y talleres de ilusionismo que recorrerá la mayoría de los centros de la entidad en la provincia burgalesa. Esta ruta se completará con la Gala Internacional de Magia que se celebrará el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre en el Fórum Evolución Burgos.

Durante las últimas semanas de diciembre, el Aula de Medio Ambiente, el CAB, el Foro Solidario, los interClubes y los auditorios de Cultural Cordón y Aranda de Duero se convertirán en escenarios de trucos, humor, ilusión, escuelas de ilusionistas e incluso algún que otro intrigante misterio. Todo ello se materializará en 19 sesiones de magia a las que podrán acceder más de 6.000 espectadores de todas las edades. Entre ellos se incluyen bebés, con sesiones específicas pensadas para ellos, y más de 1.800 alumnos de Educación Primaria, dentro del programa Educa, que incluye esta disciplina artística en su oferta de artes escénicas

El programa arrancará el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB con Gonza Martini, un artista original cuyos trucos combinan la fragilidad y la belleza efímera de las pompas de jabón con el asombro de la ilusión.

O Mago Paco estará el martes 23 de diciembre de diciembre en el Aula de Medio Ambiente con un espectáculo de magia para niños con juegos, disfraces, canciones, muñecos e historias para fomentar la participación y fantasía de los más pequeños. También el interClub de Medina de Pomar recibirá el viernes 26 de diciembre a Jon Ander, campeón de Magia creativa SOM en 2018 y 2019 y miembro activo de la Sociedad Española de Ilusionismo, que lleva a escena una magia moderna, dinámica y siempre acompañada de humor.

Por su parte, Pablo Costas, que apuesta por una magia adulta y moderna (magia con teléfonos, mentalismo, hipnosis, robos, cartas...) con un alto grado de participación del público, estará el lunes 29 de diciembre en el Foro Solidario.

Cultural Cordón recibe el viernes 2 de enero a Edu el Mago, un artista camaleónico que adapta cada espectáculo al tipo de público que concurra en cada momento, siempre con el ingrediente imprescindible del humor. Ese mismo día, en el interClub de Miranda de Ebro, presentará su espectáculo de magia de escena y magia extrema Jessica Guloomal, una artista que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer española en recibir un premio nacional de magia.

'Atchoum' es el título del espectáculo que presenta en el interClub de Briviesca, también el viernes 2 de enero, Jean Philippe, que utiliza los globos como elemento de magia. Prodigioso mago y un constante innovador, en su faceta de escultor de globos su creatividad es prácticamente ilimitada, lo que le convierte en uno de los creadores de referencia en el mundo de la globoflexia y la magia cómica.

La ruta concluirá el viernes 2 de enero en el auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero y el sábado 3 de enero en el interClub de la capital burgalesa con la Escuela de magos de Fernando Saldaña, unas clases llenas de sorpresas, humor y fascinantes historias.

Gala internacional

Seis ilusionistas de gran prestigio participarán el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre en el Fórum Evolución Burgos en la Gala Internacional de Magia. Se trata de un espectáculo especialmente visual, de formato grande, que podrá ser disfrutado desde todas las butacas del Auditorio. Además, y como viene siendo habitual, la tercera sesión de la Gala Internacional de Magia (sábado) contará con intérprete de lengua de signos, en colaboración con Aransbur.

Todo un referente para las mujeres en el mundo del ilusionismo, con su magia poética por bandera, la china Violeta Zheng será la encargada de conducir el espectáculo.

Con un estilo de esencia visual que incluye humor, magia, ventriloquía y pantomima, el australiano Raymond Crowe convertirá su intervención en una experiencia inolvidable que conectará emocionalmente con el público.

Empleado en una tienda de magia y curtido en el escenario de los mejores clubes de comedia de su país, el danés Mortenn Christiansen ha depurado un estilo de magia cómica único que, pese a su juventud, le ha deparado los más importantes premios internacionales del género con vis humorística.

Un talento innato para la combinación de magia y comedia en constante evolución. El español Imanol D´Albéniz, además de mago, es un showman y un artista especializado en magia escénica y grandes ilusiones, y la australiana Georgia Adelt es bailarina de danza contemporánea y acróbata aérea. Juntos, a través de una original fusión de sus respectivas pericias, ofrecen una experiencia visualmente espectacular y conmovedora, elevando el entretenimiento a otra categoría: juventud y frescura sosteniendo una magia de altos vuelos.

Más de ochenta millones de visitas en redes y la presencia en una treintena de programas televisivos en apenas tres años, avalan el protagonismo mediático y digital del francés Klek Entós, un ser misterioso sacado de una película de Tim Burton que construye un universo poético e inquietante en donde a través de la magia invita a los espectadores a tomar conciencia de sus propios miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza.

Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación, el español Charlie Mag ha formado parte de la prestigiosa producción «The Illusionists 2.0» del Cirque du Soleil. Con su arte multidisciplinar, que entrevera magia y danza, ha establecido un nuevo estándar para el arte escénico fusionando elegancia, técnica y emoción en cada actuación.

Programación

La ruta de la magia

Gonza Martini con 'Magia en mis zapatos'

Sábado 20 de diciembre, a las 12:30, 18 y 19:30 horas y domingo, 21 de diciembre, a las 12:30 horas

En el CAB de Burgos. Entradas: 8 euros. A partir de 3 años

O Mago Paco con 'Patapatun tun tun'

Martes 23 de diciembre, a las 11, 13, 17 y 19.30 horas

En el Aula de Medio Ambiente. Entradas: 8 euros. De 0 a 3 años (con acompañante)

Jon Ander presenta 'Magia Anderground'

Viernes 26 de diciembre, a las 18.30 horas.

En el (nterClub de Medina de Pomar. Entradas: 8 euros. Público familiar

Pablo Costas con 'El rey de trébol'

Lunes 29 de diciembre, a 12.30, 18 y 19.30 horas.

En el Foro Solidario de Burgos. Entradas: 8 euros. A partir de 6 años

Edu el Mago

Viernes 2 de enero, a las 18.30 horas.

En el Cultural Cordón de Burgos. Entradas: 12 euros. A partir de 5 años

Jessica Guloomal

Viernes 2 de enero, a las 18.30 horas.

En el interClub de Miranda de Ebro. Entradas: 8 euros. A partir de 3 años

Jean Philippe: Atchoum

Viernes 2 de enero, a las 18.30 horas.

En el interClub de Briviesca. Entradas: 8 euros. A partir de 4 años

Fernando Saldaña: Escuela de magos (talleres de magia)

Viernes 2 de enero, a las 10.30 y 12.30 horas.

En el Cultural Caja de Burgos de Aranda de Duero

Sábado 3 de enero, a las 10:30 y 12:30 horas.

Entradas: 25 euros. (cada entrada incluye un kit de magia) | A partir de 6 años

GALA INTERNACIONAL DE MAGIA

-Charlie Mag (España)

-Violeta Zheng (China)

-Raymond Crowe (Australia)

-Mortenn Christiansen (Dinamarca)

-Imanol D´Albéniz & Giorgia (España y Australia)

-Klek Entòs (Francia)

Viernes 26 de diciembre, a las 18 y 21 horas

Sábado 27 de diciembre: 18 horas (con intérprete en lengua de signos)

En el Auditorio del Fórum Evolución Burgos

Entradas: Zona A: 28 euros/ Zona B: 24 uros (con un descuento de 2 euros si se adquieren cuatro o más entradas).