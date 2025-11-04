El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año Los premios TheFork distinguen al madrileño The Library junto a otros nueve finalistas, la mayoría en Madrid y Barcelona

Guillermo Elejabeitia Martes, 4 de noviembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

El restaurante The Library, en la calle Serrano de Madrid, ha sido elegido mejor apertura de 2024 en la cuarta edición de los premios TheFork, celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El proyecto, liderado por Sandro Silva y Marta Seco, se impuso entre 41 candidatos gracias al voto popular de los usuarios de la plataforma de reservas, que lo convirtieron en ganador del People's Choice Award. El reconocimiento refuerza la posición de Grupo Paraguas, un emporio hostelero con formatos de gran éxito comercial como Amazónico o Ten con Ten. The Library es un espacio de diseño cuidado que combina restaurante, vinoteca con más de 3.500 referencias y club privado. El jurado técnico, compuesto por chefs con estrellas Michelin, avaló su candidatura a propuesta de Ramón Freixa y Mario Sandoval.

Más allá del ganador, estos premios dibujan un mapa gastronómico en el que Madrid y Barcelona continúan concentrando la mayor parte de las aperturas relevantes. De los nueve finalistas, dos están en la capital —Desborre y La Barra de la Tasquería— y cuatro en Barcelona (Bar Canyí, Eldelmar, Incorrecte y Leña). Los otros tres corresponden a Aquiara, en Ciutadella (Menorca); Barbaric, en Valencia; y Leartá, en Sevilla. La supuesta descentralización gastronómica española se mueve en otros registros, más modestos.

El proceso de votación, que combinó el aval de 58 chefs españoles con estrellas Michelin y las preferencias de más de 25.000 usuarios de TheFork, pretende equilibrar el criterio profesional y la popularidad digital. Sin embargo, el resultado evidencia una tendencia clara hacia restaurantes con estructura empresarial sólida, capaces de sostener campañas de comunicación y una base amplia de clientes. En ese sentido, los TheFork Awards actúan más como termómetro de notoriedad que como certamen estrictamente gastronómico.

Entre las novedades de esta edición destaca el Mastercard Impact Award, un galardón con vocación social que ha recaído en Arsa, en Logroño, por su labor en la promoción del turismo local y el apoyo a jóvenes talentos. Una iniciativa que busca introducir en los premios un componente de sostenibilidad y responsabilidad, conceptos ya habituales en el discurso de las grandes plataformas.

La ceremonia, presentada por Roberto Leal, reunió a buena parte del sector en una gala de estética corporativa. El menú fue preparado por tres chefs con una estrella Michelin: Rocío Parra (En la Parra, Salamanca), Rafa Soler (Audrey's, Calpe) y Xune Andrade (Monte, San Feliz). TheFork, propiedad de Tripadvisor, busca con estos premios reforzar su papel hegemónico dentro de las plataformas de reservas online, con casi 55.000 restaurantes asociados en 14 países. Desde esa posición, puede orientar la atención del público hacia determinados formatos o tendencias.

A tenor de los galardonados anoche, sus preferencias parecen claras: restaurantes impecables, proyectos ambiciosos, discursos de sostenibilidad bien medidos y una clara inclinación hacia lo urbano y lo rentable. En ese sentido, The Library encarna a la perfección el espíritu de la temporada: lujo controlado, estética internacional, culto al vino y una sensación de pertenencia reservada a quienes pueden permitírselo.