Muestra de Hilda Af Klint en Bilbao.
Museo Guggenheim
Hilma Af Klint, la madre olvidada de la abstracción

Hilma Af Klint, considerada hasta muchos años después de su muerte una artista menor, es hoy reconocida como una auténtica pionera

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Burgos

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:34

A veces, el reconocimiento tarda en llegar demasiado, pero acaba llegando. Eso es precisamente lo que le sucedió a la sueca Hilma Af Klint, una artista visionaria que, tras vivir siempre a la sombra de sus colegas masculinos, hoy está considerada una auténtica pionera. De hecho, muchos no dudan en calificarla como la 'madre de la abstracción', un título que durante mucho tiempo recayó sobre Vasili Kandinski.

Pero vayamos por partes. ¿Quién era Hilma Af Klint? La buena de Hilma nació el Solna, cerca de Estocolmo, en buen día de otoño de 1862 en el seno de una familia que le permitió cursar estudios artísticos. Así, Hilma acabó entrando en la Real Academia Sueca de las Artes, una de las pocas instituciones de este tipo en aceptar mujeres en aquella época. Allí aprendió a manejar los pinceles con la soltura suficiente como para ganarse la vida haciendo retratos y paisajes. Obras de cierta calidad, sin duda, pero a menudo ninguneadas por sus colegas artistas.

Lo que nadie -o casi nadie- sabía es que mientras Hilma realizaba este tipo de encargos para ganarse el pan, en la soledad de su casa se metía de lleno en el mundo del esoterismo y la abstracción. Al parecer, la muerte durante la infancia de su hermana pequeña le introdujo de lleno en el mundo de lo oculto, que acabó impregnando toda su obra.

Una obra que, valga la ironía, permaneció oculta durante muchos años. De hecho, acabó siendo rescatada por su sobrino nieto en la década de 1970, más de 20 años después de la muerte de Hilma. Fue él quien, escarbando en las innumerables cajas que asumió como herencia, se encontró varios escritos y decenas de obras pictóricas. Cuadros de gran tamaño y realizados con una técnica y una estética totalmente rompedoras, abrazando la abstracción.

Aquello era un auténtico tesoro, aunque al mundo artístico le costara asimilarlo. Así, no fue hasta la década de 1980 cuando la obra de Hilma comenzó a exponerse al gran público. Y lo que es quizá más importante, a darle la relevancia histórica que tenía. Y es que, los primeros cuadros abstractos fueron firmados por Hilma en 1906, esto es, varios años antes de que Kandisnky inaugurara -tal y como había pensado siempre- una nueva corriente artística.

Ya en 2013 se organizó en Suecia una muestra retrospectiva en condiciones de la obra de una mujer a la que el reconocimiento llegó, sin duda, muy tarde. Pero llegó.

