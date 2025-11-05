Luz Gabás presenta su nueva novela en Burgos La autora de 'Palmeras en la nieve' y ganadora del Premio Planeta participará en un encuentro literario el lunes 10 de noviembre, a las 20:00 horas

La escritora Luz Gabás (Monzón, Huesca, 1968) visitará Burgos el lunes 10 de noviembre para presentar su última novela, 'Corazón de oro', en un encuentro literario en el que estará acompañada por la periodista Nieves López Vallejo. Autora de títulos tan reconocidos como 'Palmeras en la nieve' o 'Como fuego en el hielo', y ganadora del Premio Planeta 2022 con 'Lejos de Luisiana', Gabás presentará su nuevo trabajo a partir de las 20:00 horas en el salón de actos de Fundación Círculo, en Plaza de España, un encuentro con entrada libre hasta completar aforo.

Su último trabajo, 'Corazón de Oro', está ambientada en la California de la fiebre del oro de 1849. Una historia de amor y aventura que narra la vida de los hombres que buscaron fortuna llegados de todas las partes del mundo. Entre ellos se encuentra Lorién, un joven español que, tras una desesperada travesía, se ve envuelto en la aventura más apasionante que jamás imaginó: un amor inmenso, una amistad inquebrantable y una hazaña poco convencional en una tierra inhóspita y en plena efervescencia. Una narración coral sobre los desafíos de la vida, cuando la lealtad y la amistad se enfrentan a la supervivencia, y cuando el sentimiento de pertenencia a un territorio entra en conflicto con el corazón.

El martes 11 de noviembre, la periodista burgalesa María Estébanez Espinosa presentará su novela 'La noche de las flores' (Editorial Atticus), acompañada por Cristina Izquierdo, directora del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León. El encuentro se celebrará a las 20:00 horas en el salón de actos de Fundación Círculo, en Plaza de España, con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de una historia trepidante, un thriller criminal en el que se entrelazan los asesinatos, la venganza, el amor y los fantasmas del pasado.

La novela sigue a los periodistas de investigación Julia Galván y Jaime Bonet, quienes, al salir de la redacción para trabajar juntos en su primer caso, descubren que nada es lo que parece. El asesinato de Juan Benavides en un pequeño valle de Cantabria y la desaparición de la joven Carla Blanch en Bilbao pondrán a prueba a los dos reporteros, que, tras meses de pesquisas y entrevistas, lograrán relacionar ambos casos, descubrir la identidad del asesino y desvelar la verdad. La noche de las flores es la primera entrega de la serie «Los crímenes de Muller», una propuesta en la que su autora continúa trabajando.

La música también formará parte de las actividades de Círculo Creativo para la segunda semana del mes de noviembre. El viernes 14 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, el auditorio elcírculo (calle Ana Mª Lopidana, 6A) acogerá el concierto de 'Pájaro'. Andrés Herrera, uno de los músicos más destacados del panorama nacional y memoria viva de las décadas más prolíficas del sur de España, ha compartido escenario con artistas como Kiko Veneno, Martirio, Pata Negra, Dulce Venganza, No me pises que llevo chanclas o el inimitable Silvio, máximo exponente del surrealismo andaluz. También ha sido telonero de Bob Dylan y Nick Lowe, quienes lo eligieron para abrir sus conciertos en sus visitas a España.

Todo ese bagaje ha cristalizado en una original mezcla de rock'n'roll, blues, surf, swing, saeta, tarantela y spaghetti western: cultura mediterránea en estado puro. Este año, además, celebra sus bodas de plata junto al guitarrista Raúl Fernández, pilar fundamental de su trayectoria durante los últimos veinticinco años.

Entradas ya a la venta: 5 euros (venta online en entradas.ibercaja.es, gastos de gestión incluidos) y 7 euros (en taquilla de la sede de Fundación Círculo, Plaza de España 3, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).