La loca teoría que explica por qué el Día de Todos los Santos se celebra en noviembre

El Panteón de Roma, una de las piezas arquitectónicas más importantes de la Antigüedad, podría estar detrás del porqué el Día de Todos los Santos se celebra en noviembre. Al menos, esa era la opinión de Santiago de la Vorágine, escritor italiano del siglo XIII. Para él, existen cuatro motivos por los que este día se celebra:

1 El deseo de suplir inevitables omisiones: la celebración de este día permite no olvidarse de ningún santo. 2 La intención de reparar posibles negligencias: cuidar las formas de la celebración. 3 La idea de proporcionar a nuestras oraciones mayor fuerza impetratoria, o de pedir bendiciones. 4 Dedicando a ellos, a todos los santos, cierto templo pagano, es decir, el Panteón.

Según Santiago de la Vorágine, dada la extensión del Imperio Romano por todo el mundo, se creó un templo que en un primer lugar se dedicó al dios de Roma, sin especificar cuál, y alrededor suyo se colocaron los dioses principales de diferentes lugares que estaban bajo control romano. En su historia, cuando uno de esos dioses se giraba solo, o dejaba de mirar al principal, significaba que la zona que representaba esa deidad estaba en peligro.

La teoría del escritor señala que primero pensaron en hacer un templo para cada una de estas santidades. Finalmente, tras ver la verdadera complejidad de la tarea, se desechó esa idea y decidieron crear uno de todos los dioses: un panteón.

La construcción del mismo en una primera instancia no tuvo problema: el cilindro del edificio se levantó pero, sin embargo, de la Vorágine apuntó que con la cúpula, por miedo a que se les viniera abajo, aparecieron las dificultades. Para solucionarlas los romanos, según el escritor italiano, decidieron llenarlo todo de arena y, entremedias, meter monedas.

De esta manera se iría haciendo la forma del techo, que posteriormente sería cubierto por una segunda cúpula, fabricada en bronce y toques dorados, con un globo terráqueo que representa las tierras conquistadas por los romanos. Esto implica que sería el primer globo terráqueo jamás construido que se conserva, además de todas las dudas que existían en aquella época sobre la forma del planeta.

El problema es que esa segunda cúpula, como narra el escritor, se viene abajo y crea un agujero en medio del techo. Además, aún queda por solucionar el problema de la arena. La solución según esta teoría fue hacer conocer a la población que había monedas entre la misma, y que si las limpiaban, se las podían quedar. En un breve periodo de tiempo, el templo estaba limpio debido a la cantidad de personas que acudieron a limpiarlo.

Cuando el Imperio Romano ya se ha convertido al cristianismo, el emperador Focas decide que va a dedicar el panteón a la Virgen María y a todos los mártires, que es donde entran todos los santos. El problema es que esta festividad se celebraba el 12 de mayo, cuando apenas había víveres para la gran afluencia de gente que inundaba las calles. Entonces, se decide en el año 605 cambiar la festividad a noviembre, cuando las despensas están llenas después de la cosecha.

Esta es la justificación de Santiago de la Vorágine a por qué se celebra el Día de Todos los Santos en noviembre, aunque sin especificar el día. No deja de ser una teoría, que resulta lejana de la realidad, entre otras cosas, porque se conoce perfectamente cómo, cuándo y quiénes construyeron el Panteón de Roma, además de otros puntos incoherentes.