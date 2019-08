Música, arte urbano y literatura para los más pequeños en 'Minitribu' La oferta incluye un taller para expresarse haciendo letras de canciones, un encuentro con el reputado grafitero francés NKDM y una actividad para autoproducir casetes BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 30 agosto 2019, 18:50

El Festival Tribu volverá a llenar las calles de Burgos, del 16 a 22 de septiembre, con arte, música y gastronomía en una de las citas culturales imprescindibles de la ciudad. Además, esta sexta edición acogerá un nuevo 'minitribu', una iniciativa que nació en 2015 como una extensión del festival para los más pequeños y que este año presenta una propuesta cultural, lúdica y pedagógica de ocio familiar cuyos pilares son la música, la literatura y el arte urbano.

La oferta de esta edición incluye un taller para expresarse haciendo letras de canciones en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, un encuentro con el grafitero francés NKDM en la Biblioteca Pública de Burgos y otro taller de música para autoproducir casetes en el Centro de Arte Caja de Burgos, CAB. «El objetivo de Minitribu es promover la conducta creativa mediante actividades enriquecedoras, y está pensado para que niños y padres aprendan disfrutando de la música, el arte y la literatura de una manera original e innovadora», ha explicado Héctor Aguilar, director de Festival Tribu.

'Contar y cantar'

El sábado 21 septiembre, y en horario de 11:30 a 13:30 horas, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en el Palacio de la Isla, acogerá la actividad 'Contar y cantar', con Álvaro Barriuso. Será taller exprés para pasar un buen rato y expresarse haciendo letras de canciones. En la actividad se repasarán los elementos básicos del verso: la métrica, las rimas y el ritmo. Se llevarán a cabo juegos de decir lo mismo con muchas palabras y de decir con pocas diferentes cosas y los participantes inventarán una canción. Estará impartido por Álvaro Barriuso, profesor superior de guitarra, Máster en investigación e innovación educativas en la Universidad de Burgos, con estudios de postgrado en creatividad aplicada y en investigación en educación musical en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y formación en pedagogía musical Willems.

Grafitero NKDM

Este encuentro con el grafiti propone dar a conocer a uno de sus máximos exponentes e iniciaros en el mundo del arte urbano. En este taller se darían a conocer todos los elementos y complejidades que suponen el paso del papel muro, así como las inspiraciones y formas de expresar nuestras inquietudes.

NDKM compartirá sus experiencias, trabajos realizados y métodos artísticos, para poder coger el spray y sorprender, el domingo 22 de septiembre en horario de 11:30 a 13:30 horas en la Biblioteca Pública de Burgos (Plaza San Juan) para participantes a partir de los 14 años. Las inscripciones se realizarán en la zona infantil de la Biblioteca Pública de Burgos, a partir del 7 de septiembre (de lunes a viernes de 15:00 a 20:30 y sábados de 11:00 a 14:00).

NKDM, cuyo nombre real es Emile Cohl (Lyon – 1993-1996), es como su obra, un híbrido. Su reputación de artista inclasificable proviene de la multitud de soportes y técnicas utilizados: a la vez diseñador, ilustrador, grafitero, street artit, serigrafista, NKDM multiplica las intervenciones, pasando con soltura de las calles a los muros de las galerías de arte.

Autoedicción de casettes

Bajo el lema del 'do it yourself', Minitribu ofrecerá este taller de música para niños que creen que no son músicos con la artista Sarah Rasines, con quien aprenderán a autoproducir casetes al más puro estilo de los fanzines. Su objetivo es conocer las vías para editar una grabación además de explorar un formato en desuso como es el casete. Será este sábado 21 septiembre, de 11:30 a13:30h o de 17:30-19:30h en el Centro de Arte Caja de Burgos, CAB. Con aforo reducido, está destinado a niños de entre los 8 y 12 años y las inscripciones se realizan en Centro de Arte Caja de Burgos CAB y 'on line' en el apartado de actividades de https://portal.cajadeburgos.com.